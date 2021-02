Maláčová se omluvila za srovnání koronaviru s válkou

Novinářům řekla, že výrok byl neadekvátní a omlouvá se, pokud se někoho dotkl. Vyjádření vzbudilo kritiku politiků či novinářů, kteří jí vyčítali neúctu k obětem války a utrpení milionů dalších.

"Celá země stojí. Ani druhá světová válka nezpůsobila to, co covid. Žádná jiná situace nám nezastavila fakt, že děti chodily do škol," řekla Maláčová v televizní debatě na CNN Prima News. Proti výroku se vymezili někteří politici či ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát. Připomněl, že židovským dětem bylo za války znemožněno studovat ve všech školách.

Maláčová dnes řekla, že měla na mysli to, že děti už rok nemohou chodit do škol. "Byl to ale špatný příklad, naprosto neadekvátní. Rozhodně jsem nechtěla snižovat lidské utrpení. Vůbec jsem se nechtěla nikoho dotknout a pokud se to někoho dotklo, tak se omlouvám," řekla místopředsedkyně ČSSD.