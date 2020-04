Maláčová: Všichni nakažení senioři možná budou muset do nemocnic

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pokud se potvrdí zpráva, že v havlíčkobrodské nemocnici zemřeli na covid-19 dva klienti domova pro seniory s lehkými příznaky, bude zřejmě nutné všechny nakažené seniory umístit do nemocnic. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). V každém případě by podle ní měli být senioři testováni přednostně, aby nemuseli čekat na výsledky několik dní.