Maláčová žádá plošné testování pracovníků v sociálních službách

"Požádala jsem ministerstvo zdravotnictví o zajištění plošného testování zaměstnanců v sociálních službách, vakcín proti chřipce i o pomoc při zabezpečení kapacity zdravotních lůžek v případě, že mezi klienty v zařízeních sociálních služeb přibudou těžké případy," uvedla Maláčová.

Požádala jsem @Zdravkoonline o zajištění plošného testování zaměstnanců v soc. službách, vakcín proti chřipce i o pomoc při zabezpečení kapacity zdravotních lůžek v případě, že mezi klienty v zařízeních soc. služeb přibudou těžké případy. — Jana Maláčová (@JMalacova) September 9, 2020

K zavedení plošného testování personálu a obyvatel v domovech a podobných zařízeních vyzývali vládu na jaře experti z vysokých škol a organizace na pomoc seniorům. Koncem března navrhovali opakovat testy minimálně každých 14 dnů. Žádali tehdy urychlení dodávek ochranných pomůcek. Sociálním službám po několik týdnů úplně chyběly. Začátkem dubna pak ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) oznámil, že se personál bude plošně testovat každé dva týdny a využijí se k tomu rychlotesty.

Ministerstvo zdravotnictví plošné testy nyní nenařídilo. Podle mimořádných pokynů mají pracovníci od 2. září vedení hlásit, pokud byli v užším kontaktu s nakaženým. Když jejich práce není pro chod domova nezbytná, jdou do karantény. Pokud se zařízení bez nich neobejde a nemají příznaky, jdou do čtyř či pěti dnů po rizikovém setkání na test. Podruhé na něj zamíří deset dnů po kontaktu. Pracují s respirátorem, omezí pohyb po domově, co nejméně se potkávají s kolegy a klienty, při jídle a odpočinku musí být v místnosti sami. Postup je stejný jako u zdravotníků.

Obyvatelům domovů se očkování proti chřipce proplácí ze zdravotního pojištění. Pracovníci si ho hradí sami, případně jim ho uhradí zaměstnavatel. Na jaře měly kraje vyčlenit zařízení s lůžky, kam by se případně nakažení klienti domovů přemisťovali. Někteří experti to odmítali. Poukazovali na to, že by to pro seniory byla další zátěž a že o vážné případy se mají postarat nemocnice. S opatřením nesouhlasily ani některé kraje.