Maláčovou za výrok srovnávající pandemii s válkou kritizuje i Židovské muzeum

Pavlát dnes připomněl, že židovským dětem bylo za války znemožněno studovat ve všech školách. Po okupaci byly židovské děti vyloučeny z německých škol, později z českých a nakonec i z těch zřizovaných židovskými obcemi.

"I v kontextu znemožněné školní výuky, o němž paní ministryně hovořila, tedy její srovnání současné situace během pandemie se situací za druhé světové války neodpovídá skutečnosti. Neznalost může být v daném případě sotva omluvou. Vůči obětem šoa i přeživším je včerejší vyjádření ministryně Maláčové krajně necitlivé," uvedl dnes Pavlát v tiskové zprávě.

"Celá země stojí. Ani druhá světová válka nezpůsobila to, co covid. Žádná jiná situace nám nezastavila fakt, že děti chodily do škol," uvedla Maláčová v televizní debatě. Poté dodala, že rozhodně nechtěla zlehčovat utrpení za druhé světové války a její oběti. Jen tím podle svých slov poukázala na to, že ani válka nevedla jako nyní k tak dlouhému uzavření škol pro většinu žáků a studentů.

Na základě rozhodnutí vlády jsou otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních. Zbytek studentů byl naposled ve škole loni 18. prosince. Po vánočních prázdninách už nastoupil na distanční výuku.

Vyjádření Maláčové vzbudilo kritiku politiků či novinářů na sociálních sítích, kteří ji vyčítali neúctu k obětem války a utrpení milionů dalších.

"Sluší se připomenout, že pro některé děti byly školy za druhé světové války zcela uzavřeny - ty židovské. Po okupaci českých zemí bylo Židům znemožněno studovat v německých školách a v českých školách byl jejich počet omezen čtyřprocentní kvótou," uvedl dnes ředitel Židovského muzea v Praze.

V srpnu 1940 pak byli židovští žáci vyloučeni ze všech škol s českým vyučovacím jazykem a od školního roku 1940/1941 mohli navštěvovat jen školy zřizované židovskými obcemi. I ty však byly v červenci 1942 uzavřeny, čímž bylo Židům znemožněno veškeré legální vzdělávání.