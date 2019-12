Mám vám taky koukat do rozkroku?! Jílková se jasně postavila za sexuálně obtěžované ženy

Odpovědi na tyto otázky se snažili najít Patrik Nacher (ANO), František Kopřiva (Piráti), Alexander Tomský, politolog, Blanka Knotková-Čapková, docentka Katedry genderových studií UK a MU, Karel Richtr, fotograf obviněný ze sexismu (zrušili mu výstavu ženských aktů) a Petr Vostrárek alias Chi Chi Tornado, travesti umělec.

Moderátorka Jílková se zeptala poslance Nachera, v čem vidí nebezpečí ve slušnosti. Ten jí odpověděl, že žádná, ale že politická korektnost je něčím úplně jiným. Je to situace, kdy se budeme bát nazývat věci pravými jmény. Uvedl příklad, kdy se místo těhotná žena říká těhotný člověk. "Já s takovými věcmi přeci mohu nesouhlasit, ale nemusím být tím pádem neslušný," hájil se Nacher. V ČR konkrétně se necítí ohrožený, protože jsme prostě takoví Švejkové a zatím u nás vítězí selský rozum. I tak k nám ale tento fenomén směřuje. Nacher se následně pochlubil svojí knížkou Šílenosti doby korektní.

Docentka Knotková-Čapková řekla, že bychom neměli nazývat druhé tak, jak si nepřejí. Jako příklad uvedla případy, kdy mají Češi tendenci nazývat Romy cikány. Nacher ale varoval před aplikací individuálních případů na všechny. On například nechce být rodičem 1 potažmo 2. Pak si postěžoval, že se také několikrát stal terčem urážek pro jeho malý vzrůst. Politolog Tomský řekl, že politická korektnost je ideologie s marxistickými kořeny. Dříve jsme měli proletariát a dnes se potýkáme s novými snahami o přestavění celé společnosti.

Diskuze se stočila k MeToo. "Za mého mládí se normálně flirtovalo," stěžoval si Tomský. Jílková mu ale do toho skočila a konstatovala, že se jedná o sexuální obtěžování. Poslanec Kopřiva se proti tomu ohradil a řekl, že zástupci protistrany zbytečně straší. K rodiči 1 a rodiči 2 řekl, že když chodil do školy, tak se běžně v žákovských knížkách setkával s pojmem zákonný zástupce. Ne všechny děti mají maminku a tatínka a špatně nastavené kolonky v dokumentech jim mohou ubližovat. "Proč se proti tomu neohrazujete?! Jste pokrytci," zlobil se Kopřiva

Je v pořádku, když muži sexuálně obtěžují ženy?

Jílková se rozhodla přejít k tématu MeToo. Nacher konstatoval, že se často jedná o případy, které jsou 30 let staré. Přitom v českém právním řádu je i vražda po 20 letech promlčená. Nelíbí se mu, když se s někým rozvazují pracovní smlouvy jenom kvůli něčemu, co udělal v hodně dávné minulosti. "MeToo se zvrtlo v honbu na nepopulární lidi jenom kvůli 30 let starým kauzám," apeloval Nacher. "56 % Evropanek zažilo přímo na ulici sexuální obtěžování. A jestli si vy, pánové, myslíte, že je to ženám příjemné, tak není. A MeToo je přeci namířené proti tomu!," rozohnila se Jílková.

Vostárek se k tomu vyjádřil tak, že by všechny špatnosti měly být potrestány bez ohledu na to, kdy se staly. Kocián z publika argumentoval, že okoukávání může být pro ženu za určitých okolností dobré, a že by to mělo snášet. To Jílkovou totálně namíchlo. "Proč by si žena měla nechat líbit oplzlé a nechutné pohledy?! Chápete, že je jí to nepříjemné?! Mám se vám koukat do rozkroku?!," běsnila Jílková. Kocián si stále trval na svém. Podle něj je takové chování přirozenou rolí muže. S tím ostře nesouhlasila Knotková-Čapková.

Jílková se rozhodla dát prostor ženě z Genderové expertní komory ČR. "Mě tahle debata přijde absurdní. Já jenom připomenu, že podle statistik každá čtvrtá žena v ČR zažije nějakou formu obtěžování. Trpíme velkým počtem nenahlášených případů znásilnění. U nás bohužel existuje taková benevolence v těchto věcech. Ženám a dívkám je často vštěpováno, že on to tak nemyslel," vysvětlila. Fotograf Richter, kterému byla kvůli znázorňování žen coby sexuálních objektů zrušená výstava, konstatoval, že: "Ukáže-li pes, že má zuby neznamená, že mu upírám právo na to mít ocas".

"U nás nabroušené...přeřízne vše"

Podle představitelky Genderové expertní komory ČR byl problém, že se výstava měla uskutečnit v rámci Týdne vědy a techniky, jehož cílem bylo zatraktivnit ženám exaktní obory. Kopřiva řekl, že se do médií snáze dostávají ti, kteří řeknou něco nekorektního. Jemu osobně nevadí umění, ale nesouhlasí s redukcí ženy na pouhý sexuální objekt. Samozřejmě, pokud je spáchán trestný čin, tak tu máme soudy, které to posoudí. Pokud jde o Kopřivův pohled na korektnost, tak v té vidí určitou etiketu. Knotková-Čapková pak ukázala reklamu na nože znázorňující nůž nad ženským tělem. Nad ním stál nápis "U nás nabroušené...přeřízne vše".

Nacher ale nesouhlasil s tím, že by hájil nějaké sexuální obtěžování. Jemu vadí jiné případy. Například Žáčkovu báseň "Proč jsou holky na světě", která se někomu nelíbila, a zdála politicky nekorektní. Knotková-Čapková to ale hájila tím, že básnička vyvolává v dívkách pocit povinnosti stát se maminkou. Následoval pokřik z publika. Jílková musela usměrnit Kociána, který mluvil, ačkoliv neměl mikrofon. "Odpusťte si ty sprosté poznámky! Vy jste ukázkový příklad té nekorektnosti!," uzemnila ho. Tomský varoval před zákazem umělců jako jsou například Picaso kvůli puritanismu. "Z komára děláte velblouda!," stěžoval si Tomský.

"Sám jste navrhoval rodiče 1 a rodiče 2," zaznělo z publika

Fiala z publika se zeptal Nachera, proč kritizuje rodiče 1 a rodiče 2, když je sám navrhoval ve svém kompromisním návrhu k homosexuálnímu manželství "práva ano, manželství ne". Odvolával se na zpravodajství Týdeníku Echo24. Bylo mu odpovězeno, že něco takového skutečně chtěl navrhnout, ale že se stal terčem útoků ze strany aktivistů, kteří chtěli všechno nebo nic. Teď to momentálně nemá řádnou podporu a kolegové z Pirátské strany ho prosí, aby ten svůj zákon vytáhl takříkajíc z šuplíku. Fiala se ho ale pořád ptal na adopce, které by znamenaly matku č. 1 a matku č. 2.

"Nic takového tam není. Musel byste si ten návrh přečíst. Teď mě, prosím, nechytejte za slovo. Já nejsem právník. Jsou situace, kdy si partnerka matky osvojovala její dítě. Jde mi jenom o to, aby se nemusely předělávat formuláře kvůli promile případů," odpověděl Nacher. Jílková do toho vstoupila a řekla, že v ČR nikdo nic takového nenavrhuje. Vostárek si postěžoval na diskriminaci stejnopohlavních párů. Ačkoliv slýchá, že se mají homosexuálové v ČR dobře, není tomu tak. Celý život bojuje za to, aby ho společnost přijala, a aby jeho dlouholetý partnerský svazek uznala jako manželský. "Proč musím mít nějakou nálepku? Proč musím být registrovanej?," postěžoval si.

Tomský oponoval, že manželství znamená být schopný mít děti. S tím nesouhlasil Vostárek, podle něhož se lidé kolikrát berou, aniž by plánovali založení rodiny. Následovala slovní roztržka mezi Tomským a Knotkovou-Čapkovou ohledně významu slova manželství. Fila, který dostal mikrofon, řekl, že nikdo nic takového jako rodič 1, 2 nebo těhotný člověk nenavrhuje, a že Nacher často vytrhává z kontextu. Pak postěžoval na chování předsedy Senátu ČR, který říká, že ženám podrží, protože nejsou "blbé Američanky". Stěžoval si na obecně nízkou kulturu vyjadřování.

Nacher ale konstatoval, že se uplatňuje princip dvojího metru. "Kdybych já napsal na Facebook to, co Polčák o Zemanovi, anebo starosta Řeporyjí Pavel Novotný, tak abych pomalu chodil kanálama!," řekl Nacher. V blížícím se závěru diskuze Jílková připomněla, že se setkala v životě se sexuálním obtěžováním, a že jí to bylo velmi nepříjemné. Tehdy nebyla společnost v takové atmosféře jako dnes. Pán z publika, který dostal mikrofon, řekl, že se příliš vystavuje 4 % menšina. Jílková ukončila debatu a oznámila, že další vysílání bude až po Novém roce. Probírat se budou diety.