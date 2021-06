Neovlivní.cz: Manažeři banky HSBC potvrdili Babišovu roli v Čapím hnízdu

S odvoláním na dva na sobě nezávislé zdroje to dnes napsal server Neovlivní.cz. Rozpor mezi dokumenty banky a výpověďmi jejích manažerů byl jednou z věcí, které chtěl vyjasnit nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, když kauzu vrátil k došetření. Premiéra Babiše (ANO) v případu stíhá policie.

V kauze kolem padesátimilionové dotace na stavbu Čapího hnízda policie na konci května navrhla obžalovat Babiše a jeho někdejší poradkyni Janu Mayerovou z poškození finančních zájmů EU a dotačního podvodu. Dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch se teď zabývá tím, zda podá obžalobu, zastaví trestní stíhání nebo věc vyřídí jinak. Premiér dlouhodobě odmítá, že by se kolem projektu dělo cokoli nezákonného.

Podle interních dokumentů, které banka vedla při sjednávání stamilionového úvěru, manažeři Agrofertu při vyjednávání označovali za vlastníka Čapího hnízda Babiše, potažmo Agrofert. Bankéři ale obsah dokumentů při původních výsleších bagatelizovali jako nedorozumění. Kriminalisté si proto na Zemanovu žádost předvolali bankéře znovu a ti výslovně uvedli, že Babišovi spolupracovníci jim vybudování Čapího hnízda prezentovali jako Babišův vlastní projekt, píše server s odvoláním na dva na sobě nezávislé zdroje. Projekt dokonce podle Neovlivní.cz označovali za "srdeční záležitost pana Babiše".

"Do policejního protokolu nakonec uvedli, že obsah dokumentů je pravdivý. Farma Čapí hnízdo dostala úvěr u HSBC právě a jen proto, že šlo o jejího velkého klienta Andreje Babiše a o jeho projekt. Přesně tak to prezentovali zástupci Agrofertu, když o úvěru vyjednávali," cituje server svůj důvěryhodný zdroj. Banka se podílela i na financování výstavby centrály Agrofertu na pražském Chodově.

Společnost Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se ale přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Akcie vlastnily Babišovy děti a partnerka. Na dotaci by jako součást Agrofertu farma neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svých svěřenských fondů.

Policie navrhla Babiše a další aktéry kauzy Čapí hnízdo obžalovat už v dubnu 2019, pražské městské státní zastupitelství však stíhání v polovině září pravomocně zastavilo. Jeho šéf Martin Erazím tehdy sdělil, že společnost Farma Čapí hnízdo splňovala podmínky definice malého a středního podniku. Nejvyšší státní zástupce Zeman pak v prosinci 2019 zrušil usnesení o zastavení trestního stíhání u Babiše a Mayerové s odůvodněním, že bylo nezákonné a předčasné.