Martin Půta bude opět hejtmanem. Starostové pro Liberecký kraj se dohodli s Piráty a ODS

Do konce příštího týdne chtějí partneři připravit koaliční dohodu a programové prohlášení, aby je mohli schválit členové všech tří stran, řekl dnes novinářům Půta.

"Závazek té největší volební účasti v Libereckém kraji od vzniku krajů je pro nás tím hlavním důvodem, že chceme připravit nejenom dobré programové prohlášení, ale především to v příštích čtyřech letech odpracovat tak, aby ti, kteří nás dohromady volili, nemuseli té volby litovat," doplnil Půta. Ve hře jsou podle něj dvě varianty ustavujícího zastupitelstva. "První je 27. října v případě, že výsledek voleb nebude zpochybněn u soudu," řekl. V opačném případě by ustavující jednání zastupitelstva bylo o dva týdny později, nejdříve 10. listopadu.

Starostové by podle předběžných dohod měli získat vedle hejtmana i statutárního náměstka, z resortů budou mít dopravu, kterou zřejmě znovu povede Jan Sviták, radní pro kulturu cestovní ruch a památkovou péči by měla být znovu Květa Vinklátová. Starostům připadnou i sociální oblast a také regionální rozvoj a evropské projekty. Piráti budou podle předběžných dohod odpovědní za ekonomiku, správu majetku, veřejné zakázky a informatiku a dostanou i resort životního prostředí a zemědělství.

Občanští demokraté převezmou zdravotnictví, které povede starosta Jilemnice Vladimír Richter a také školství, sport a zaměstnanost, v jehož čele má stát starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Oba jsou připraveni se svých funkcí vzdát. "Nejprve před námi ale stojí příprava rozpočtů na příští rok," řekl ČTK Ramzer. Odstoupit se tak oba chystají až po schválení rozpočtů v městských zastupitelstvech, což může být ještě letos, ale také až počátkem příštího roku.

Starostové volby v Libereckém kraji vyhráli potřetí v řadě. Hlas jim dalo 38,57 procenta voličů a získali 22 mandátů ze 45 v krajském zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO, jež má deset křesel a Piráti a ODS po pěti. Do zastupitelstva se dostala ještě SPD, má tři mandáty. K většině by Starostům stačilo spojit se s jednou z dalších úspěšných stran, taková koalice by ale podle Půty byla příliš křehká.

Ve spojení s ODS a Piráty budou mít Starostové pohodlnou většinu 32 mandátů. Stejnou sílu by měla koalice s ANO, přednost ale dostaly dvě menší strany. Koalice ale podle Půty počítá s tím, že bude s ANO spolupracovat. Lídryni kandidátky a bývalé náměstkyni pro ekonomiku Jitce Volfové hejtman nabídl místo předsedkyně finančního výboru. "Myslím, že kontinuita v rozhodování a řízení ekonomiky je tady docela racionální, asi můžu říct, že tu nabídku přijala," řekl Půta.