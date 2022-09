Masivní propad ČSSD: Na jihu Čech ztratila za čtyři 85 procent voličů

— Autor: ČTK

Za poslední čtyři roky, tedy od minulých obecních voleb ztratila ČSSD v komunálních volbách na jihu Čech téměř 85 procent voličů. Zatímco v roce 2018 získala 259.788 hlasů, letos to bylo 38.397 hlasů. Strana opouští v řadě měst a obcí vedení radnice a mnohde se nedostala ani do zastupitelstva. Vyplývá to z informací serveru volby.cz.