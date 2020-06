Dezinformátor motal důchodcům hlavu. Zdroje mi ukradli, tvrdí

Na fenomén šíření falešných zpráv neboli fake news poukázal reportér ČT24 Jan Novák, který dokonce získal i příležitost mluvit s jedním z jejich autorů. "Je to trochu sport. Ráno vstát, pustit si počítač, podívat se na zprávy na internetu a rozeslat pár mailů," potvrdil ředitel vzdělávacího a kulturního centra pro seniory Elpida Jiří Hrabě. Internet podle jeho slov navíc používají prakticky všichni jeho klienti.

Sama důchodkyně Miroslava Matoušková připustila, že jí od známých i rodinných příslušníků chodí denně několik smyšlených zpráv, a to zejména před volbami. "Přeme se, koho budeme volit," dodala. Jiný senior Karel Chaloupka jí dal za pravdu a informoval, že mu zrovna jeden takový přišel od bratrance, který to zase dostal od někoho jiného. "To je prostě taková pyramida, narůstá to a dostává to víc a víc lidí, někteří to zase posílají dál," vysvětlil.

Internetový publicista serveru Lupa.cz Daniel Dočekal informoval širokou veřejnost o typických znacích lživých zpráv. Zpravidla se jedná o soubory v PowerPointu nebo Wordu se spoustou vykřičníků a velkými písmeny. Nechybí jim ani barevnost. Jejich snahou je upoutat pozornost masy lidí podobně jako je tomu například na sociálních sítích.

Dočekal i Hrabě vydali varování zejména před skutečností, že se fake news dostávají k seniorům zpravidla od blízkých a známých lidí, kterým důvěřují. Je to obrovské riziko, neboť častokrát dáváme více na to, co nám řekne nebo pošle někdo, s kým se stýkáme několik let, aniž bychom si ověřili pravdivost sdělované informace. Citlivými tématy jsou politika a migrace.

"Byl bych nerad, aby se příštím prezidentem stal nějaký zasloužilý profesor egyptologie, který nakonec bude zvolen proto, že nikdy nikomu nevadil a nikoho nenaštval," citoval jednasedmdesátiletý Juraj Zikeš email, který mu přišel, a který jej měl přesvědčit, že takový výrok pronesl prezident Václav Havel, ačkoliv to není pravda. Zikeš z tohoto důvodu všechny přeposílané lživé zprávy rovnou maže, přičemž řekl, že nejaktivnějším odesílatelem je jeho kamarád policista.

Seniorka a bývalá laborantka Marie Kolářová zašla dokonce ještě dál. Celé své okolí vyzvala k tomu, aby jí tyto řetězové emaily už neposílalo. Vadí jí některé pomluvy, které jsou doslova přitažené za vlasy jako například, že prezidentský kandidát Jiří Drahoš je homosexuální pedofil, který nosí brýle bez dioptrií, aby vypadal jako intelektuál, či že se snad chce podobat Husákovi apod.

"Zdroje jsem měl, ale někdo mi je ukradl," nechal se slyšet dezinformátor

Dezinformace, hoaxy a fake news mohou být nicméně rizikem nejen z hlediska politického, nýbrž i bezpečnostního. Například v době koronakrize měly za následek paniku v podobě vykupování obchodů. Mnozí jejich autoři mají momentálně na krku obvinění z šíření falešných zpráv, za něž jim hrozí až osm let vězení, jelikož se ho měli dopustit v době nouzového stavu.

Zpravodaji ČT24 Novákovi se nicméně podařilo spojit s Oldřichem Lukášem, který se na šíření dezinformačních zpráv podílí. Jedná se o důchodce, který se představuje jako ekolog, ekonom, pedagog a etikolog. Ten na dotaz, co je to islamizace, o níž se hodně diskutovalo před prezidentskými volbami 2018, kdy byl Drahoš nálepkován jako její podporovatel, odpověděl, že měl tisíce zdrojů, ale bohužel se mu někdo vloupal do počítače.

Když se pak rozhovor stočil k zavedení cenzury, jakož i homosexualizace českého školství a "parazitujících" neziskovek, začal Lukáš uhýbat. "Tak heleďte, buď se budeme bavit o principech a o mých názorech a o důvodech, proč jsem to napsal, nebo mě budete chytat za slovíčko a budete po mě chtít, abych jako k soudu přinesl šanon důkazů," reagoval. Svá slova opíral o údajná videa z Drahošových setkání s voliči. Řekl, že by také musel s sebou všude nosit štos papíru, aby všechna svá dřívější prohlášení měl o co opřít.