Menší neparlamentní strany budou kandidovat do Sněmovny v alianci

Uskupení je otevřené i dalším neparlamentním stranám. Cílem je získat více než pět procent hlasů a osm reprezentantů v dolní komoře.

Sehnal je od roku 2016 předsedou obnovené ODA, která se pro potřeby nového projektu na únorovém sněmu přejmenovala na APB. Sehnal to zdůvodnil tím, že do letošních voleb jde řada politických koalic, proto se podle něj i politici menších stran rozhodli jít do voleb společně. Podle předsedy Agrární demokratické strany Pavla Šrámka je pro mimoparlamentní strany diskriminující pětiprocentní hranice nutná pro vstup do Sněmovny.

"Spojuje nás celá řada důvodů. Společně chceme pomoci vrátit prosperitu České republice, chceme stát na straně českých firem, živnostníků, soukromníků a podnikatelů, a to důraznou preferencí jejich potřeb," řekl Sehnal. Uskupení chce podpořit rozvoj agrárního sektoru, pomáhat ke zlepšení životního prostředí a zasadit se o práva zvířat.

Aliance podle Sehnala plánuje kampaň na sociálních sítích či v médiích, rozpočet by měl být v desítkách milionů korun.

Sehnal vlastní finanční skupinu SPGroup, pod niž spadá třeba výstaviště v Letňanech a pojišťovna Slavia. V Čestlicích má akvapark a hotel. Je zastupitelem v pražských Letňanech, kde nedávno čelil výzvě k odstoupení. Důvodem byly informace serveru SeznamZprávy, že se neoprávněně nechal očkovat proti covidu-19. Sehnal to odmítl, na očkování měl prý nárok.