Města a obce se bojí, zda na ně zůstanou peníze ze Sberbank

Ve společném prohlášení zaslaném ČTK to dnes uvedli zástupci 29 obcí, mezi nimiž je například Jihlava, Hodonín, Moravský Beroun, Třešť, Šternberk nebo Jaroměřice nad Rokytnou. Územní samosprávné celky mají podle nich pohledávky vůči bance celkově vyšší než sedm miliard korun.

Obce vidí problém v tom, že pohledávky za Sberbank budou podle insolvenčního zákona uspokojovány ve třech skupinách. V první to budou nároky Garančního systému finančního trhu (GSFT) za platby, které uhradil na pojištěné pohledávky. Ve druhé skupině to budou nepojištěné části pohledávek fyzických osob, malých a středních podniků a v poslední pohledávky velkých firem a samospráv. "Města a obce tak budou uspokojovány teprve poté, co budou zcela uhrazeny pohledávky z předchozích dvou skupin," uvedli jejich zástupci v prohlášení.

Obcím vadí zejména dominantní postavení GSFT v nově zvoleném věřitelském výboru a obávají se toho, že jeho zájmem bude uspokojit hlavně své pohledávky. Podle nich má ale věřitelský výbor reprezentovat společný zájem všech věřitelů bez ohledu na to, v jaké skupině uspokojování jsou.

Města a obce chtějí ve věci postupovat společně a koordinovaně i s Krajem Vysočina, který oznámil, že je připraven vymáhat škody soudní cestou. Server iROZHLAS.cz uvedl, že obce se kvůli svým pochybám o průběhu insolvence obrátily i na senátory a na základě jejich podnětu se bude děním ve Sberbank zabývat stálá senátní komise pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů finanční správy.

Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem letošního srpna. Česká národní banka (ČNB) na začátku května pravomocně odebrala bance bankovní licenci a pražský městský soud poté poslal banku do likvidace. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB 28. února kvůli zhoršení situace Sberbank CZ po odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Nejhodnotnějším aktivem Sberbank je přes 43.000 úvěrů. Banka má asi 3800 dlužníků z řad právnických osob a 31.500 dlužníků z řad fyzických osob, z nichž je 13.300 dlužníků z hypotečních úvěrů.

Insolvenční správkyně Sberbank CZ Jiřina Lužová v polovině října uvedla, že bude na základě rozhodnutí věřitelského výboru jednat o uzavření kupní smlouvy o prodeji úvěrového portfolia banky exkluzivně s Českou spořitelnou. Nominální hodnota portfolia činí 47,7 miliardy Kč. Věřitelský výbor rozhodl na základě nabídky spořitelny, která za úvěrové portfolio nabídla kupní cenu, která by podle Lužové společně s dostupnou hotovostí a předpokládaným výtěžkem ze zpeněžení ostatních aktiv Sberbank CZ měla dostačovat ke stoprocentnímu uspokojení GSFT, fyzických osob a malých a středních podniků. S velkou pravděpodobností pak i k více než 90procentnímu uspokojení pohledávek krajů, měst, obcí a velkých společností.