MF chce podle Bartoška dál financovat kompenzace na úkor krajů

K úpravě vládní podpory chce proto přesvědčit poslance, kteří budou o předpisu vráceném Senátem rozhodovat příští týden. Podle Schillerové však není možná změna, kterou navrhuje Bartošek. Způsobila by zastavení vyplácení kompenzačního bonusu, ale i zpochybnila dosud vyplacené peníze, sdělila Schillerová ČTK.

Bartošek uvedl, že dnešní schůzka se Schillerovou nepřinesla žádnou změnu. "Přitom stačí použít rozpočtovou rezervu a začít ze státního rozpočtu obratem vyplácet příspěvek fyzické osobě," uvedl. Tímto způsobem podle něj lze vyplatit peníze OSVČ i malým společnostem s ručením omezením. "Tuto variantu zákon zná, nemusí se nic měnit a obce nemusí doplácet třetinu peněz a poté čekat na to, zda na ně zůstane či nezůstane nějaká dotace, aby tím zalepily díru ve svém rozpočtu," dodal Bartošek.

Podle Schillerové Bartošek navrhuje, aby kompenzační bonus byl výdajem státního rozpočtu. Počítá také s tím, že pokud nebude označen výslovně jako dotace, nebudou se na něj vztahovat rozpočtová pravidla, ale daňový režim jako dosud. "Tak tomu ale není a výsledek bude obdobný, jako kdyby šlo o dotaci. S takovou změnou koncepce nelze souhlasit. Finanční správě není a nikdy nebyla svěřena kompetence k poskytování dotací, neboť je soustavou orgánů, které ze zákona správnost poskytnutých dotací naopak kontrolují," uvedla Schillerová.

Příspěvek je nyní koncipován jako vratka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která patří mezi sdílené daně. Výnosy ze sdílených daní putují nejen do státního rozpočtu, ale i do rozpočtů obcí a krajů. Vyplácení příspěvku tak má mít podle Schillerové na státní rozpočet dopad 26,1 miliardy korun, na daňové příjmy obcí 9,9 miliardy a krajů 3,5 miliardy korun. Resort chce obcím a krajům výpadek kompenzovat dotacemi na investice.

Návrh na kompenzační bonus pro malé firmy v minulém týdnu vrátil Senát Sněmovně, mimo jiné právě proto, že by měl dopad na příjmy obcí a krajů. Senát požaduje, aby byl vyplácen jen ze státního rozpočtu. Bartošek chce přesvědčovat poslanecké kluby, aby nepodpořily vládní variantu předpisu.

Podle ministryně by Bartoškův návrh způsobil, že by bonus nemohla vyplácet Finanční správa. "Sami podnikatelé se přitom již na počátku úvah o nastavení kompenzačního bonusu vyslovili právě pro administraci Finanční správou formou daňového bonusu, a to z důvodu zajištění rychlé, včasné a administrativně nenáročné pomoci," uvedla Schillerová. Přijetí návrhu by vyplácení zastavilo, ale i zpochybnilo to, co již bylo vyplaceno, dodala.

Místopředseda lidovců varuje, že obcím a krajům budou miliardy chybět na běžné provozní záležitosti, například podporu sportu, zajištění autobusové dopravy či provoz knihoven a školek. "Tyto peníze musí zůstat obcím, které za ně mimo jiné dají práci místním lidem," uvedl. Dotace pro obce podle Bartoška nejsou řešením. "Musíme si uvědomit, že dotace rozhodně nedostanou všichni, dostane se jen těm, kdo splní kritéria a budou vybráni. Co budou dělat obce, které na dotaci nedosáhnou?" řekl.