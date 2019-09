Milion chvilek se vrací. Budou další akce a demonstrace, padlo první datum

„Je zřejmé, že v důsledku událostí posledních dní tato regionální setkání získají mnohem silnější protestní náboj. Nedemonstrujeme za změnu verdiktu ale důrazně žádáme jasné vysvětlení a zveřejnění celého odůvodnění,“ řekl Minář na youtubovém kanálu Milion chvilek.

Na rozhodnutí státního zástupce Minář reaguje ve videu: „Co je to za vysvětlení? Proč by si vlastně Čapí hnízdo mělo s Agrofertem konkurovat na společném trhu. Otázka přece zní, zda si Čapí hnízdo s Agrofertem svojí činnost vzájemně koordinovalo. A to evidentně dělali.„

Zastavení trestního stíhání v takto pozdní fázi považuje za naprosto výjimečné. „Žádáme státní zastupitelství, aby rozptýlilo pochybnosti veřejnosti a důkladně se vypořádalo s množstvím oprávněných námitek, které se objevují ve veřejném prostoru. Dále žádáme, aby vydalo a zveřejnilo celé odůvodnění tohoto rozhodnutí, protože jde o kauzu, která se týká premiéra," řekl Minář ve videu.

„Andrej Babiš nám dává stále víc a víc důvodů k tomu, aby to 16. listopadu na Letenské pláni nebyla oslava ale demonstrace,“ dodal Minář na závěr.