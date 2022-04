Milion chvilek udělil čestná členství Pithartovi nebo Minářovi

Založení spolku na začátku roku 2018 umožnilo přerod Milionu chvilek z party nadšenců a dobrovolníků v organizaci se stabilním zázemím, dlouhodobou vizí a silnou pozicí. U příležitosti čtvrtého výročí se proto spolek rozhodl udělit čestná členství Milionu chvilek těm, jejichž poradního hlasu a přátelských vztahů si dlouhodobě váží. Prvními čtyřmi čestnými členy jsou Petr Pithart, Věra Roubalová Kostlánová, Mikuláš Minář a Dana Němcová. V následujících letech spolek zamýšlí v udělování čestných členství pokračovat.

"Všech nově jmenovaných čestných členů si velmi vážíme za jejich dlouhodobou podporu demokracie a jsme moc rádi, že je můžeme tímto způsobem za jejich přínos občanské společnosti ocenit a poděkovat jim," řekla k čestnému členství mluvčí Milionu chvilek Hana Strašáková. "I díky vzájemné spolupráci můžeme s Milionem chvilek i nadále nést odkaz těchto aktivních lidí. Zároveň nás velmi těší, že čestné členství není jen symbolickou funkcí, ale že je naopak příslibem další přínosné kooperace," dodala Strašáková.

Čestné členství Milion chvilek udělil Petru Pithartovi za neutuchající obhajobu demokratických hodnot polistopadové politiky, připomínání důležitosti právního systému i občanské odpovědnosti a podporu konstruktivního dialogu. Daně Němcové za obětavou pomoc nespravedlivě stíhaným, podporu občanského sebevědomí ve společnosti a celoživotní obranu demokratických hodnot. Věře Kostlánové Roubalové za aktivní občanský přístup v době totality i po ní, sebevědomou podporu lidských práv, sociálních i ekologických aspektů demokracie a pomoc lidem v nouzi napříč národy. A Mikuláši Minářovi za kultivování a probuzení občanské společnosti a hájení hodnot odvahy, kritického myšlení a laskavosti.

"Všichni čestní členové mají dle stanov stejné a jasně stanovené pravomoce – fungují výhradně jako poradní hlas, a jako poradců jejich vhledu do situace i všeobecného rozhledu moc rádi využijeme," vysvětlila mluvčí Milionu chvilek Hana Strašáková. "Čestní členové ale zároveň nemají možnost podílet se na konkrétních rozhodnutích spolku Milion chvilek a nemají žádnou exekutivní funkci. Samozřejmě ale záleží i na nich, do jaké míry se rozhodnou svých práv jakožto čestných členů využívat. Například Petr Pithart souhlasil s čestným členstvím jen za podmínky, že jeho členství nebude jen formalita, ale že bude opravdu poradním hlasem. O to víc si toho vážíme a o to větší máme radost, že naši nabídku čestného členství všichni čtyři přijali."

Kromě udílení čestných členství proběhla během dnešního odpoledne v rámci spolku také diskuze o roli aktivní občanské společnosti a o blížících se prezidentských volbách. Každou chvíli nám současné osazenstvo Hradu ukazuje, jak důležité je mít důstojného a demokratického prezidenta, který se nestará jen o sebe a své zájmy. O těchto a dalších stěžejních tématech debatovali kromě čestných členů a Chvilkařů také novináři a odborníci různých oborů.