Zeman dnes řekl, že o možném udělení abolice mluví z toho důvodu, že městské státní zastupitelství už pravomocně rozhodlo o zastavení stíhání Babiše i dalších obviněných v kauze Čapí hnízdo.

"Andrej Babiš je schopný premiér, nemá smysl ho v případě takzvaného justičního pingpongu, tedy kdyby se to vrátilo na začátek, zbytečně zatěžovat tím, co už jednou prožil," zdůvodnil své prohlášení o možném zastavení stíhání, pokud by bylo obnoveno.

"Jestliže by nedej bůh došlo k tomu soudnímu pingpongu, tak pak má pan premiér dvě možnosti - buď se podrobit dalšímu dlouhodobému zpolitizovanému procesu, nebo přijmout abolici. Buď to musí spolupodepsat, nebo pověřit nějakého člena vlády, takže je to svým způsobem na něm," řekl prezident.

Prezident také odmítl, že by se zpronevěřil svým slovům před zvolením o tom, že Babišovi abolici neudělí. "Strašný rozdíl je v tom, že abolice, kterou uděluje prezident, aniž by předtím vyslechl názor státních zástupců, ho zesměšní. Já sám jsem řekl, že bych to považoval za svévolné jednání. Na druhé straně, je-li k dispozici velmi obšírná zpráva pana státního zástupce (Jaroslava) Šarocha schválená jeho nadřízeným panem státním zástupcem (Martinem) Erazímem, pak je z čeho vycházet. To je naprosto odlišná situace," řekl.

Svůj výrok prezident nepovažuje za tlak na rozhodování nejvyššího státního zástupce, který má tři měsíce na přezkoumání rozhodnutí městského státního zastupitelství. Podle něj by byl tlak na státní zastupitelství jen to, kdyby o abolici mluvil bez existujícího pravomocného rozhodnutí o zastavení trestního stíhání Babiše i ostatních obviněných.