Zeman je pro rozšíření EET. Zákon podepíše, jakmile ho dostane na stůl

"Já jsem to ještě na stůl nedostal, ale jsem pilný člověk, takže jakmile to dostanu na stůl, tak to podepíšu," řekl dnes Zeman pro blesk.cz. Rozšíření EET i změny v DPH, které byly společně s tím schváleny, mají nastat prvním dnem sedmého měsíce po vyhlášení novely zákona ve sbírce.

Rozšíření EET budou podléhat hlavně řemeslníci, ale třeba i advokáti, účetní, lékaři a taxikáři. Novela také umožní malým podnikatelům s hotovostními tržbami do 600.000 korun evidovat tržby v off-line režimu pomocí papírových účtenek. Evidenci tržeb nebude podléhat předvánoční prodej sladkovodních ryb ve dnech 18. až 24. prosince v provozovně, kde se uskutečňují pouze takovéto tržby.

Součástí novely o rozšíření EET jsou i změny daně přidané hodnoty. Do nejnižší sazby DPH se přesunou vodné a stočné, stravovací služby, úklidové práce nebo domácí pečovatelské služby, které dosud spadají do sazby 15 procent. Do nejnižší sazby předloha zařazuje rovněž opravy oděvů, obuvi, kol nebo kadeřnické služby, které jsou v základní sazbě 21 procent. Stejně tak se z nejvyšší do nejnižší sazby přesouvá točené pivo.

Novela také obsahuje přesun audioknih a elektronických knih do desetiprocentní sazby DPH z nynějších 21 procent.