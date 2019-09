Kosovo je uražené. Odvolalo účast na summitu V4 a západního Balkánu v Praze

Setkání čtyř premiérů zemí V4 a zástupců šesti zemí západního Balkánu se v Praze původně vedle premiérů Srbska, Severní Makedonie, Černé Hory, Albánie, Bosny a Hercegoviny měl zúčastnit i místopředseda vlády Kosova. Mluvčí vlády Jana Adamcová ČTK potvrdila, že na summit nedorazí z kosovského kabinetu nikdo, zemi bude reprezentovat zástupce velvyslanectví v Praze.

Prezident Miloš Zeman po příletu do Bělehradu řekl, že má rád Srbsko a Srby, ale nemá rád Kosovo. Televizi Barrandov před odletem řekl, že Kosovo nepovažuje za demokratický stát. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dnes ČTK napsal, že Česko má s Kosovem i Srbskem korektní vztahy. Připomněl, že Česko je mezi zhruba stovkou zemí, které Kosovo uznaly.

Předseda Senátu Jaroslav Kubera v reakci na návrh Miloše Zemana zrušit uznání Kosova jako samostatného státu: „Počkám si na jednání s prezidentem a jeho argumenty, nicméně tato diskuze měla proběhnout ještě před uznáním Kosova." Více v článku na https://t.co/GUUaldqSuL pic.twitter.com/oMonIL9uBX — Senát Parlamentu ČR (@SenatCZ) September 11, 2019

Ministerstvo zahraničí loni v lednu uvedlo, že zpětvzetí uznání státu v mezinárodním právu je zcela nestandardním a výjimečným krokem. "V případě Kosova není k takovému kroku důvod. Navíc v roce 2010 vydal Mezinárodní soudní dvůr posudek, dle kterého byla jednostranná Deklarace nezávislosti Kosova v souladu s mezinárodním právem," sdělil tehdy ČTK tiskový odbor MZV.

Kosovo po rozpadu Jugoslávie patřilo Srbsku, v roce 2008 ale s podporou západních velmocí vyhlásilo nezávislost. Srbsko jej ovšem stále považuje za své území. Většina členských států OSN včetně Česka samostatnost Kosova uznala, naopak některé země jako Slovensko, Španělsko, Rusko, Bosna a Hercegovina nebo Řecko nikoli.

Summit V4 a balkánských zemí v Praze má za úkol posílit spolupráci obou regionů, což si Česko dalo za cíl ve svém aktuálním předsednictví ve V4. Země by si měly ve čtvrtek vyměnit své zkušenosti z posledních let. ČR podporuje integraci zemí západního Balkánu do Evropské unie.