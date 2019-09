"Přestože k takové debatě v tuto chvíli nevidím důvod, protože situace na Balkáně se nijak dramaticky nezměnila, rád se s panem prezidentem o jeho názoru pobavím," uvedl Petříček. Zdůraznil, že Česko podporuje země západního Balkánu včetně Srbska na cestě do Evropské unie.

Miloš Zeman dnes po setkání se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem v Bělehradě naznačil, že podporuje odvolání uznání samostatnosti Kosova. Zároveň dodal, že stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických států. Už po příletu do Bělehradu Vučičovi řekl, že má rád Srbsko a Srby, ale nemá rád Kosovo.

Kosovo po vyhlášení nezávislosti na Srbsku v roce 2008 uznalo 116 zemí. V současnosti počet zemí, které Kosovo pokládají za nezávislý stát, klesl podle srbské diplomacie pod stovku. Mezi státy, jež nezávislost Kosova uznaly, je většina členských zemí OSN i většina zemí Evropské unie včetně Česka. "Kosovo jsme v roce 2008 uznali 'de iure' a je v zájmu naší bezpečnosti a čitelnosti naší zahraniční politiky, abychom na tom nic neměnili," uvedl Petříček.

"Stanovisko pana prezidenta ke Kosovu je dlouhodobě známé. Zahraniční politika je v kompetenci vlády, o uznání rozhodla vláda Mirka Topolánka. Jakékoliv další kroky jsou tak opět v kompetenci vlády," uvedl šéf ČSSD Jan Hamáček. Podle poslance Martina Kolovratníka (ANO) měl prezident svůj názor nejprve konzultovat. Jinak jeho názor respektuje.

Předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík (KDU-ČSL) ČTK řekl, že lidovci se otevření debaty na toto téma nebrání. "KDU-ČSL v době, kdy vláda České republiky uznala Kosovo, s tímto nesouhlasila. Byla si vědoma toho, že to je velmi delikátní, citlivá záležitost," poznamenal.

"Ale z úst pana prezidenta je to velmi pikantní záležitost, protože on, když byl premiérem České republiky, souhlasil jako premiér členského státu NATO s bombardováním Bělehradu právě kvůli Kosovu. Nevím, jestli to mám chápat jako nějakou jeho svéráznou omluvu srbskému lidu za to, co mu učinil v minulosti," dodal Benešík. Zeman v březnu v rozhovoru s ČTK označil schválení aliančního bombardování bývalé Jugoslávie českou vládou v roce 1999 s odstupem za chybu.

Předseda SPD Tomio Okamura novinářům řekl, že jeho hnutí odmítá uznávat suverenitu Kosova. "Vyjádření pana prezidenta plně zapadají do našeho dlouhodobého politického postoje. Je potřeba revokovat rozhodnutí vlády, která v minulosti uznala Kosovo. My si myslíme, že by ČR neměla uznávat samozvaný stát, který vznikl na základě představitelů teroristické organizace," uvedl.

Šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek dnes na twitteru poznamenal, že jako člen vlády, která Kosovo uznala, hlasoval proti. Rozhodnutí vlády nicméně respektuje a přeje si čitelnou a konzistentní mezinárodní politiku. "Pana prezidenta bychom měli přestat pouštět ven. Co cesta, to ostuda," dodal.

"Na návštěvě v Srbsku Miloš Zeman opakovaně verbálně zaútočil na Kosovo. Celé frašce nasadil korunu, když prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi daroval pistoli. Jde o další vyřizování si osobní vendety záštiplného starce, nebo si Zeman skutečně přeje rozpoutat v Evropě další válku?" napsal na twitteru pirátský poslanec Jan Lipavský.

Kosovo po rozpadu Jugoslávie bylo součástí Srbska, v roce 2008 ale s podporou západních velmocí vyhlásilo nezávislost. Srbsko jej ovšem stále považuje za své území. Většina členských států OSN včetně Česka samostatnost Kosova uznala, naopak některé země jako Slovensko, Španělsko, Rusko, Bosna a Hercegovina nebo Řecko nikoli.