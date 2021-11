Zeman se nemůže věnovat práci, rozhodlo konzilium. K článku 66 Vystrčil nevidí důvod

Nezbytná je také spolupráce pacienta. Na dnešním jednání se na tom shodlo lékařské konzilium, novinářům to po jednání řekl jeho vedoucí, končící rektor Karlovy univerzity a lékař Tomáš Zima.

Členové konzilia se podle Zimy seznámili během října se zdravotnickou dokumentací prezidenta Zemana a měli možnost jej také vyšetřit. Dnes se shodli na tom, že prezidentovi je poskytována špičková péče, souhlasili i s diagnózami a terapeutickými postupy.

"Prezidentům stav i nadále vyžaduje hospitalizační péči a v tento moment mu neumožňuje věnovat se naplno pracovním povinnostem," řekl Zima. "Stanovit prognózu dalšího vývoje zdravotního stavu je i nadále velmi obtížné, charakter i manifestace základního onemocnění jsou jistě velmi závažné. Upřesňování prognózy bude záviset na vývoji onemocnění, které je samo obtížně léčebně ovlivnitelné. Nezbytná je aktivní spolupráce pacienta," dodal.

Zeman se v Ústřední vojenské nemocnici léčí od 10. října, hospitalizován byl kvůli celkovému zhoršení zdravotního stavu souvisejícímu s jeho chronickým onemocněním. Jeho stav se zlepšil, ve čtvrtek byl přeložen z jednotky intenzivní péče na standardní oddělení.

K převodu prezidentských pravomocí teď podle Vystrčila není důvod

Pokud Miloš Zeman bude schopen vykonávat minimálně nejdůležitější povinnosti prezidenta, k převodu jeho pravomocí podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) není důvod. Vystrčil to dnes řekl ČTK v reakci na závěry lékařského konzilia, které se Zemanovým zdravotním stavem zabývalo.

Situací kolem prezidentova zdravotního stavu se má příští úterý zabývat senátní organizační výbor. Měl původně řešit, zda je s ohledem na Zemanův pobyt v Ústřední vojenské nemocnici potřeba, aby se Sněmovnou rozhodl o převodu pravomocí prezidenta kvůli přijetí demise současné vlády a jmenování vlády nové.

Zeman dnes v telefonickém rozhovoru pro stanici Frekvence 1 řekl, že se jmenováním předsedy ODS Petra Fialy předsedou nového kabinetu nebude problém, neboť současný předseda vlády Andrej Babiš (ANO) nemá zájem stát se premiérem. Zeman také uvedl, že udělá vše pro to, aby vláda vznikla co nejrychleji. Vystrčil označil rozhovor za jasný znak toho, že zdravotní stav Zemana se zlepšil.

Předseda Senátu také ocenil, že Zeman naznačil, že s jeho zdravotním stavem, který vedl k jeho hospitalizaci, to nebylo nejlepší, a že chápal obavy o výkon prezidentských pravomocí. "Nebyl jsem úplně rád za to, jakým způsobem se vyjádřil k některým osobnostem na české scéně, protože si myslím, že to není potřeba, ale zase to je důkaz toho, že se zdá, že zdravotní stav pana prezidenta se zlepšil," řekl novinářům.

Vystrčil ještě před dnešním zveřejněním zprávy konzilia uvedl, že organizační výbor bude v úterý řešit, zda požádá Ústřední vojenskou nemocnici o aktualizaci říjnové zprávy o Zemanově zdravotním stavu. Pokud by taková zpráva byla k dispozici, jednání výboru i senátní ústavní komise by pak bylo jednodušší. Pokud Zeman bude schopen vykonávat pracovní povinnosti, Parlament by se nemusel převodem jeho pravomocí zabývat, dodal.

Vystrčil předpokládá, že své poznatky o prezidentově stavu poskytne i kandidát na budoucího premiéra a předseda ODS Petr Fiala, s nímž má Zeman v sobotu mluvit formou videokonference. "Budeme dál sledovat situaci, ustavující jednání Sněmovny a následně se definitivně rozhodneme,"dodal Vystrčil. Byl by rád, pokud by všechny kroky spojené s výměnou vlády proběhly standardně.