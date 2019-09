Miloš Zeman v nemocnici? Senátor Láska pronesl nečekaná slova

O tom, že Miloš Zeman jede do nemocnice, se vědělo předem. Před pár dny hlava státu přiznala, že má nově problémy s krevním tlakem a také se sluchem. Podle Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka jde o standardní vyšetření, na které by měl pravidelně chodit každý člověk po čtyřicítce.

Mnozí se ovšem pozastavovali nad tím, jak dlouho Zeman tuto „běžnou“ prohlídku absolvoval. V nemocnici totiž strávil dlouhé hodiny.

Zdraví Zemanovi popřál například senátor Václav Láska, který patří k politickým oponentům Hradu. „Prezident Miloš Zeman je v nemocnici. Přeji mu, aby vyšetření dopadla dobře. Upřímně a bez sarkasmu. Připouštět si touhu po jakémkoli jiném výsledku by byla porážka mě samého. Jako politika i jako člověka,“ uvedl na sociálních sítích.

„Jako člověk bych prohrál, neb bych klesnul tam, kam nechci. A jako politik bych prohrál, protože spor o to, jak má být vykonáván mandát prezidenta (pokud by se například Miloš Zeman v důsledku svého zdravotního stavu musel mandátu vzdát), by zůstal nevyřešen. A dost možná by s novým prezidentem začal nanovo,“ posteskl si Láska.

Lékaři nakonec oznámili, že u Zemana nenašli žádné chorobné stavy. Při kompletní prohlídce mu pouze zjistili mírné známky dehydratace a únavy.

O tom, že má prezident Miloš Zeman zdravotní problémy, se hovoří dlouhodobě. On sám ale v minulosti několikrát uvedl, že problémy mu dělá pouze cukrovka a necitlivost v nohou. Legendární je také jeho výrok, podle kterého má „plíce čisté jako nekuřák a prostatu jako panic“.