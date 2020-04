Miloši, jsi ubožák a pohrdáš lidmi, zuří Topolánek. Na Hrad poslal hodně vulgární vzkaz

Prezident Zeman se v rozhlasovém pořadu Press klub na Frekvenci 1 v neděli nechal slyšet, že hranice by měly být uzavřené. Lidem doporučil vychutnat krásy české krajiny. Sám má v plánu léto trávit na jeho milované Vysočině.

„Trvale zastávám názor, že by hranice měly být uzavřeny rok, nikoliv dva roky, a to proto, aby výjezd nevyvolal vlnu epidemie, což se může stát zejména, když vyjíždíte do zemí, kde ta epidemie ještě neskončila," řekl Zeman, který tak odmítl nedávná slova náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly.

Představa, že by hranice byly uzavřené tak dlouho, ale opozici děsí. „Hranice musíme otevírat, jakmile to ze zdravotního hlediska půjde. Zavřené hranice už tu kdysi byly, svobody a práva nelze zbytečně omezovat. Za ODS mohu slíbit, že uděláme vše, abychom se vrátili k normálnímu životu,“ okomentoval prezidentova slova předseda ODS Petr Fiala.

„Jeho nejbližší spolupracovníci sice místo karantény jezdí do restaurace nebo pořádají zabíjačku, ale všem ostatním by Miloš Zeman na rok zavřel hranice. Ať se klidně zavře třeba do věže, ale místo nostalgie po zadrátované hranici je potřeba se postupně vracet k normálnímu životu,“ vzkázal na Hrad poslanec ODS Martin Kupka.

S hlavou státu nesouhlasí ani poslankyně STAN Věra Kovářová. „Zajímavé, z chování hradních “epidemiologů” by jeden spíše usuzoval, že současná opatření jsou přehnaně přísná a dodržovat je netřeba, tudíž otevření hranic je na spadnutí. Ale chyba lávky!“ ironicky poznamenala na twitteru.

Výrazně drsnější slova volil někdejší premiér a také bývalý prezidentský kandidát Mirek Topolánek. „Došla mi slova. Rodná valašská, malebná ostravská i trefná pražská. Ale prodýchat to nejde. Miloši, pohrdáš lidmi a vytíráš si s nimi p*del. Nikdy jsi nebyl demokrat, jsi jen ubožák a s*áč,“ vzkázal Zemanovi Topolánek na sociálních sítích,

„Nejsem z Valašska. Takové prohlášení bych proto asi formuloval pomocí jiné slovní zásoby. Smysl by to ale mělo stejný. Většina odpudivých lidských vlastností (zápasíme s nimi ve svém nitru všichni) se koncentrovala do osoby prezidenta ČR. A on se jimi ještě chlubí,“ přidal se k němu Miroslav Kalousek (TOP 09).