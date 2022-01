Milostivé léto se může letos zopakovat

Podle nich má vládní koalice na uspořádání tříměsíční další etapy shodu. Nynější milostivé léto začalo loni 28. října a skončí v pátek 28. ledna. Lidé s exekucemi na dluh u veřejných institucí mohou v této době uhradit původní dlužnou částku a odměnu 908 korun exekutorovi, odpustí se jim pak úroky, penále a další poplatky.

Podle údajů exekutorské komory bylo loni na konci října v Česku téměř 4,58 milionu exekucí, mělo je 711.900 dlužníků. Údaje o tom, kolik zadlužených milostivého léta k oddlužením využilo a kolik celkem splatili, by komora mohla mít v březnu.

"Milostivé léto byl mimořádný institut pro ty, kteří mají exekuce vůči státu. Měli možnost se jich zbavit a mít čistý stůl... Představa je taková, že by se milostivé léto ještě jednou na tři měsíce zopakovalo v září, říjnu a listopadu," uvedl Výborný. Podle něj se předsedové a předsedkyně stran pětikoalice shodli na tom, že je správné oddlužovací akci zopakovat.

Ministerstvo spravedlnosti podle svého šéfa Pavla Blažka v únoru a březnu vyhodnotí výsledky nynějšího milostivého léta. Pak připraví novelu exekučního řádu. "Vládní návrh bude předložen tak, aby od září proběhla druhá etapa," řekl ministr spravedlnosti.

Nyní se jedná o parametrech milostivého léta, a to i s opozicí, dluhovými poradci či exekutorskou komorou. Právní úprava by se měla upřesnit, aby byl jasný výklad. Zvýšit by se mohla třeba i odměna exekutorům, aby jim pokryla lépe náklady s vyřizováním. Nejvýš by mohla činit dvojnásobek nynější částky.

Podle Výborného milostivé léto pomohlo dlužníkům, ale i věřitelům. Mohli vymoci pohledávky, které by jinak nezískali. I když se ukončení exekucí týkalo jen veřejných institucí a státních či polostátních firem, připojily se i některé banky či úvěrové společnosti. Oddlužovací akci provázely podle poslance ale i komplikace. V prvních týdnech po začátku nebylo jasné, zda se oddlužení s odpuštěním penále a úroků dá využít i u zdravotních pojišťoven. Výborný zmínil také průtahy s vyřizováním či navyšování odměny u některých exekutorů. Řadě lidí ve splacení pak zabránilo prudké zdražení energií, museli totiž hradit vysoké zálohy.