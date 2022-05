Milostivé léto se v září zřejmě zopakuje

„Dojde ke snížení zátěže celého systému vymáhání exekucí a k snížení tlaku na sociální systém, protože důsledkem snížení počtu exekucí by mohlo být i snížení počtu osob, které pobírají sociální dávky, a přesun části těchto osob z šedé ekonomiky do legálního zaměstnání,“ uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě k návrhu.

Do původního tzv. milostivého léta se mohli dlužníci zapojit od loňského 28. října do letošního 28. ledna. Jejich exekuce se uzavřela, pokud zaplatili původní dlužnou částku a 908 korun exekutorovi. Nemuseli tedy platit penále, úroky a poplatky. Takto exekutoři zastavili 42.000 exekucí, což představovalo 3,2 procenta z 1,3 milionu případů, u kterých mohli dlužníci akci využít.

Podle ministerstva lze předpokládat, že někteří dlužníci milostivé léto nevyužili kvůli současné energetické krizi a rostoucí inflaci. "Peněžní prostředky, se kterými mohli volně disponovat, použili na úhradu zvýšených cen za energie a další položky, u nichž došlo ke zvyšování cen," napsal úřad.

Nové kolo milostivého léta bude dopadat na exekuční řízení zahájená před loňským 28. říjnem, v nichž jako věřitel figuruje stát, územní samosprávný celek včetně městské části, státní příspěvková organizace, veřejná vysoká škola, státní podnik, zdravotní pojišťovna nebo například Česká televize a Český rozhlas.

Dlužníci by měli exekutorům nově hradit paušálně 1500 korun plus DPH. „Tato částka by měla lépe odrážet výši nákladů soudního exekutora,“ napsali autoři návrhu. Na zaplacení původní dlužné částky a paušální částky budou mít dlužníci čtvrt roku od účinnosti novely. Nově budou muset exekutorovi písemně sdělit, že žádají o postup podle právní úpravy milostivého léta.

Exekutorská komora uplynulé milostivé léto kritizovala s tím, že akce nenaplnila očekávání. Pokračování projektu je podle exekutorů „přinejmenším diskutabilní“.