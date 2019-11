Do roka by pak měly demokratické strany, s jejichž zástupci se Milion chvilek sešel ve čtvrtek, vytvořit vizi pro budoucí vývoj Česka. Víc by se pak měly otevřít veřejnosti. Demonstranty současně organizátoři shromáždění vyzvali, aby vstoupili do veřejného prostoru. "Zvažte, zda vy sami nevstoupíte do politiky, potřebujeme váš čas, vaši energii a vaše úsilí, vyberte si stranu, která vám vyhovuje, a nějak ji podpořte," vyzval Minář účastníky protestu.

Je nás tu 300 000 pic.twitter.com/bz8a98n6a6 — Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) November 16, 2019

Za spíše neuskutečnitelnou označil Minář možnou změnu volebního systému tak, aby menší strany při výpočtu mandátů neztrácely. Přestože ANO, SPD a KSČM v posledních volbách do Sněmovny v roce 2017 obdržely podobný počet hlasů jako zbytek parlamentních stran, získaly výrazně větší počet mandátů, připomenuli dnes organizátoři protestu.

Lidovci ve středu předložili v Poslanecké sněmovně změnu volebního zákona, která by měla váhu odevzdaných hlasů srovnat. Podobný cíl sleduje i podnět, který podala skupina 21 zákonodárců k Ústavnímu soudu po posledních sněmovních volbách. Předseda lidovců Marek Výborný řekl, že strana usiluje také o úplné zrušení systému, podle kterého se zvyšuje o pět procentních bodů kvorum pro strany kandidující v koalici za každou, která se do společné kandidátky zapojí.

Volební pravidla zavedená za opoziční smlouvy ODS a ČSSD stanovují pro volební koalice násobnou hranici pro vstup do Sněmovny než pět procent platící pro jeden subjekt. Kvůli obavám o výsledek se tak před posledními sněmovními volbami rozpadl záměr koalice lidovců a hnutí STAN. Zároveň podle nynějšího volebního systému se přepočítávají propadlé hlasy na mandáty ve prospěch vítězných stran. Strany, které získají více procent hlasů, tak potřebují pro zisk jednoho mandátu mnohem méně voličů než ty neúspěšnější.