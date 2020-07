Minář připustil angažmá v politice. V rámci Milionu chvilek se tak ale nestane

"Vyčerpali jsme celou řadu možností, jak se občansky projevovat. Mělo to obrovský smysl, občanská společnost se probudila. Zároveň se ukazuje, že jakkoliv je důležité pojmenovávat problémy, samo o sobě to nestačí ke změně. Klíčová změna se musí odehrát v krajských i sněmovních volbách. Těmi hlavními, kdo rozhodnou, zda změna nastane, jsou opoziční strany. Tímto směrem se ubírají i naše další kroky," řekl předseda chvilkařů v interview pro CNN Prima News a poukázal na politickou zodpovědnost opozice, která by se měla umět sjednotit.

Když se rozhovor stočil ke dvěma demonstracím na Letné, které měly být vrcholem činnosti Milionu chvilek pro demokracii, nechal se Minář slyšet, že se jednalo pouze o jakýsi mezikrok, a že k tomu opravdovému teprve dojde. I z tohoto důvodu se nechce nadále omezovat pouze na masové akce, jako jsou protesty, které nestačí. Česko se podle něj nachází v krizi demokracie, na níž mají lví podíl oligarchové. Jestli existuje něco, co jí dokáže zachránit, pak jsou to silná opozice a občanská společnost. Podpora z řad veřejnosti tu je, a proto se nyní vyčkává, jak bude postupovat. Demonstrující totiž musejí mít jistotu, že jejich angažmá nepřichází vniveč.

"Víme, že společnost je rozdělena na tří tábory. Zhruba třetina nás podporuje, třetina nepodporuje a třetina je mezi," odpověděl Minář na otázku, zda nemá obavy z klesající podpory z řad veřejnosti. Svá slova opíral i anketu, kterou si udělal sám spolek a jejíž výsledky byly totožné s těmi od sociologických agentur.

Z Milionu chvilek se nestane politická strana

Minář se také nechal slyšet, že spolek vyzval opozici, aby svůj elektorát rozšířila o další skupiny a přišla s jasnou vizí, jakým směrem by se mělo Česko v budoucnosti ubírat. Hlasy by neměly propadat pro malé strany. Jak konkrétně by ale měly opoziční strany postupovat, předseda nenastínil. Ukázal jim pouze dveře, ale projít jimi už musí samy. Podzimní volby do zastupitelstev krajů označil za deadline, kdy by se měli voliči dozvědět, jak by mohla opozice vyhrát sněmovní volby.

"Já nejsem profesionální demonstrant, to bych vás skutečně opravil. V téhle zemi je řada lidí nespokojených s tím, jak to tu je, proto je důležité, aby existovala iniciativa, která mluví jejich jménem. To je naše role. Dál platí, že Milion chvilek se nestane politickou stranou a jeho úloha je být nadstranickou občanskou iniciativou," vyjádřil se předseda ke svému případnému politickému angažmá, jakož i oné nálepce "demonstranta z povolání".

Politika Mináře sice neláká, ale protože se dva a půl roku života věnoval protivládním protestům, a to i na úkor studia, byl by nerad, kdyby to přišlo nazmar. Politické strany by si měly uvědomit onen potenciál, který jim vytvořil, a využít jej pro reálné politické výsledky. "Já teď nevidím, že by se to dělo, proto zvažuji skutečně všechny varianty," nastínil možný scénář.

Kandidaturu tedy nevyloučil. Zároveň ale naznačil, že by do podzimu mohly Babišovi klesnout preference, kdy jej buď vystřídá nějaký silný hráč, anebo se toho nakonec chopí opozice. "Nemám plán, jak to přesně musí být. Ale musím zvažovat všechny varianty. Já nechci chodit příštích pět let demonstrovat, a proto jsem motivován udělat všechno, aby to tak být nemuselo a příští vládu složily demokratické strany," vysvětlil předseda.

"Charakterizoval bych je jako vzájemný respekt a do jisté míry partnerství, jde nám o stejnou věc, i když máme jiné role. Klíčovou roli ale mají politické strany. Na druhou stranu ano, začalo to mezi námi i víc jiskřit, očekávali jsme, že vývoj bude trošku jiný. Že bude víc signálů o tom, že se povede přetavit potenciál z náměstí do politických výsledků. Dokážeme pochválit to dobré, co opoziční strany dělají, že spolupracují, ale to hlavní je vyhrát volby. V tom nevidíme v tuto chvíli skutečný plán. Nechceme ale opozici za každou cenu tepat," dokončil s objasněním vztahů mezi opozicí a Milionem chvilek pro demokracii.