Ministerstva potřebují dalších sedm miliard na ochranné pomůcky

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) do pátečního večera do České republiky dovezlo přes dva miliony respirátorů či asi 6,7 milionu ústenek. ČTK to dnes sdělila mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová. Další materiál v počtu milionů kusů nakupuje vnitro.

Schillerová dnes na twitteru napsala, že dosud z vládní rozpočtové rezervy uvolnila asi pět miliard korun, z toho nejvíce pro vnitro, 2,3 miliardy, a pro ministerstvo zdravotnictví 2,2 miliardy. Vnitro nyní podle ní požádalo o další čtyři miliardy korun. Žádost o tři miliardy korun avizovalo i ministerstvo zdravotnictví. "Tyto výdaje umožní novela zákona o státním rozpočtu, která vládní rozpočtovou rezervu navýšila," dodala ministryně. Zákon tento týden schválila Sněmovna a podepsal prezident Miloš Zeman.

Česko se v posledních týdnech snaží zejména z Číny nakoupit chybějící ochranné pomůcky na boj se šířením nemoci způsobené novým typem koronaviru. Na nedostatek ochranného materiálu si nejprve stěžovali zejména lékaři a nemocnice, nyní úřady řeší nedostatek těchto pomůcek například u poskytovatelů sociální péče.

Vláda tento týden rozhodla, že jejich nákupy a distribuci si rozdělí ministerstvo vnitra a ministerstvo zdravotnictví. MZd zásobuje fakultní nemocnice, vnitro má za úkol zajišťovat materiál pro kraje, které je dále distribuují například domovů důchodcům, záchranné služby či páteřní síť nemocnic.

Štěpanyová dnes ČTK sdělila, že MZd do pátečního večera do České republiky dovezlo přes 11 milionů různých zdravotnických pomůcek. Ústenek v cizině zajistilo asi 6,67 milionu kusů, respirátorů FFP2 1,98 milionu kusů a respirátorů nejvyšší třídy FFP3 80.000. V zahraničí nakoupilo také asi 2,2 milionu ochranných rukavic, 27.880 ochranných obleků nebo 24.000 výtěrových setů. Další materiál bude dovezen tento víkend.

Vnitro v polovině tohoto týdne ČTK sdělilo, že ke středě dostalo do ČR 14 milionů roušek, skoro čtyři miliony respirátorů, 120.000 obleků a 250.000 rukavic. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes uvedl, že ráno byly z Číny dovezeny další čtyři miliony rukavic.