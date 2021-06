Ministerstvo dokončuje kurzarbeit pro firmy poničené tornádem, oznámila Maláčová

Novinářům to dnes řekla po setkání členů vlády s prezidentem v Lánech ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Odbory spuštění kurzarbeitu v zasažených místech zatím nepožadují.

"Připravujeme velmi malý, jasně zaměřený program, který bude podobný Antiviru. Je to vlastně kurzarbeitový program, který bychom pracovně chtěli pojmenovat Tornádo," řekla Maláčová.

Program by měl být pro firmy, které sídlí či mají provozovnu v poničených oblastech. Poskytovat by se z něj měly příspěvky na mzdy. Úhrada by měla být nejen na pracovníky, kteří kvůli poničení podniku nemohou pracovat. Týkat by se měla i zaměstnanců, kteří nemohou do práce chodit, protože odstraňují škody, přiblížila ministryně. Dodala, že program bude pro několik desítek firem z regionu.

Maláčová chce s nastavením a parametry seznámit ostatní ministry a ministryně. Uvedla ale, že souhlas kabinetu ke spuštění není potřeba, protože jde o regionální program. Bude přesto chtít potvrzení vlády. "Rozpočtové prostředky na to máme," řekla šéfka resortu. Podle ní je tento program "nízkonákladový".

Česko nyní může začít využívat i nový kurzarbeit. Má se zavádět mimo jiné právě při přírodních pohromách. Zkrácenou práci, kdy na výdělek za neodpracovaný čas přispívá stát, je nutné projednat v tripartitě. Vláda pak také musí nastavit přesná pravidla, obory či dobu trvání ve svém nařízení. Podle Maláčové není možné tento nástroj ale nyní využít. "Kurzarbeit je účinný od 1. července a škoda vznikla 24. června. To znamená, že ty firmy by přišly o týden nákladů. To by mohlo být pro některé z nich likvidační. Jinak by to (zavedení nového zákonného kurzarbeitu) samozřejmě bylo nabíledni," dodala ministryně.

Odbory zatím spuštění nového kurzarbeitu pro firmy v zasažených oblastech nepožadují. Situaci firem v regionu si mapují. ČTK to dnes řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Zmínil dvě společnosti jako velké zaměstnavatele v zasaženém regionu i jednání s německou mateřskou firmou jedné z nich. Tento podnik zaměstnancům nyní platí stoprocentní náhradu výdělku, podotkl předseda odborové centrály. Míní, že by se případně po schválení Evropskou unií dal využít i program Antivirus. Z něj je podle evropských pravidel možné do konce roku poskytovat pomoc podnikům, na které dopadla epidemie. Celkem se z něj od loňského jara zatím vyplatilo na náhrady mezd 48,7 miliardy korun. Čtyři pětiny částky poskytla EU a pětinu stát.