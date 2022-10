Ministerstvo vnitra zatím eviduje osm přihlášek do prezidentské volby

— Autor: ČTK

Přihlášku do prezidentské volby podalo již osm kandidátů. Z uchazečů, kteří veřejně deklarovali zájem o účast ve volbách, mezi nimi jsou senátor Marek Hilšer, bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, poslanec SPD Jaroslav Bašta a prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová. ČTK to dnes sdělila Hana Malá z odboru tisku ministerstva vnitra. Některé z podaných kandidátních listin však podle ní zjevně nesplňují předepsané povinnosti. Termín na podání kandidatury je do 8. listopadu.