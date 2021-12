Ministerstvo zdravotnictví chce prodloužit pandemický zákon, jinak by v únoru skončil

Ministerstvo zdravotnictví chce prodloužit pandemický zákon, příští týden pošle novelu do připomínkového řízení. Bez novely by pandemický zákon v únoru příštího roku skončil. Na on-line tiskové konferenci to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).