Ministr Brabec se na výboru zastal inspekce, slova znalce nekomentoval

Brabec na jednání také odmítl komentovat nedávné vyjádření znalce Jiřího Klicpery, který má na starosti klíčový posudek. Klicpera uvedl, že viníka zná a havárii nezpůsobila chemička Deza. Policie později oznámila, že Klicperu nezbavila mlčenlivosti.

Brabec dnes výbor informoval o postupu ve vyšetřování případu. Odkázal na informace známé z médií a dodal, že více sám neví. Členka výboru a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová Brabce se zeptala, zda je možné mít k soudnímu znalci po jeho vystoupení v médiích důvěru. "Na mě to působí dojmem, že by byl nejradši, kdyby z toho případu byl odvolán," uvedla. "Já o tom vůbec nechci spekulovat," odpověděl Brabec s tím, že k případu se vyjadřují stovky lidí, kteří nemůžou mít komplexní informace. Upozornil také, že znalce si jako partnera vybrala Policie ČR. Vyhodnocení Klicperova chování je tak podle něj na policii. Ministr dodal, že doufá, že posudek bude známý dříve než koncem března.

Ohledně důvěry v ředitele ČIŽP Erika Geusse Brabec řekl, že i páteční výzva zastupitelů Valašského Meziříčí požadující, aby ministr ředitele ČIŽP odvolal, je založena na informacích z médií. Podle Brabce se inspekce nikdo neptal, proč dělala to, co dělala. Ministr také řekl, že podle jeho informací bude ČIŽP zhruba do týdne mediálně aktivnější v komentování a objasnění svých postupů - v míře toho, co může prozradit. Řekl, že nemá důvod nevěřit inspekci, která podle něj například uvedla, kdy na místo havárie dorazila a v kolika lidech. Zároveň však zdůraznil, že je na ní, aby obhájila své postupy.

Člen výboru František Elfmark (Piráti) navrhl usnesení vyzývající Brabce k odvolání Geusse, výbor ho však nepřijal.

Inspekce čelí v případu kritice. Podle vyjádření odborníků v pořadu České televize Reportéři ČT bylo odebrání vzorků po havárii nedostatečné a opožděné. U chemičky Deza, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO), bylo navíc provedeno až čtyři dny po havárii, řekl v uvedeném pořadu České televize chemik Ivan Holoubek.

Závažná ekologická havárie, kterou podle ČIŽP způsobily kyanidy, postihla řeku 20. září v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.