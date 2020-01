Ministr dopravy Kremlík končí, vaz mu zlomil e-shop na dálniční známky

Prezident Miloš Zeman podle svého mluvčího se změnami souhlasí. Jde o osmou výměnu v Babišově vládě za zhruba rok a půl její existence.

Zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky za 401 milionů korun získala od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) bez soutěže společnost Asseco Central Europe. Způsob přidělení a cenu zakázky kritizuje opozice, zásadně se nelíbí i Babišovi. "Není možné takto nakládat s prostředky daňových poplatníků a není možné, aby úředníci, když máme zákon o státní službě, si dělali, co chtějí," vysvětlil rozhodnutí Babiš.

Premiér řekl, že s Kremlíkem o zakázce mluvil dnes ráno a v názorech na kauzu se nadále rozcházejí. Babišovi mimo jiné vadí, že vláda nedostala informace předem. "Mluvil jsem s panem ministrem, nepřipouští si chybu. Je pracovitý, ale zkrátka tento projekt nezvládl," uvedl premiér. Dnes Babiš jednal také s podnikatelem v informačních technologiích Tomášem Vondráčkem, který organizuje vytvoření e-shopu na elektronické dálniční známky pro stát zdarma. Podle Vondráčka se stát pokusí zakázku na systém elektronických dálničních známek zrušit, případně výrazně zredukovat.

Kremlík nechtěl zakázku zrušit, protože jeho prioritou bylo spustit elektronické dálniční známky bez zdržení, uvedl v tiskové zprávě. Babišovo rozhodnutí respektuje. "Věřil jsem SFDI, že má takovou zakázku absolutně pod kontrolou, a SFDI mě o tom opakovaně ujistil. Proto jsem také premiérovi oponoval v otázce ukvapeného zrušení celé zakázky," napsal končící ministr.

Podle Babiše by měl zvážit rezignaci první náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček, jehož dnešní chování označil za nepřijatelné, a ředitel SFDI Zbyněk Hořelica. Babiš několikrát zdůraznil, že SFDI o zakázce neinformoval, a to ani vlastní dozorčí radu. "Ta instituce nefunguje dobře a je to třeba zásadně změnit," řekl. Čoček chce nového ministra dopravy seznámit "s celkovou situací", uvedl na dotaz ČTK. K možnosti své rezignace se nevyjádřil.

Premiér očekává, že vicepremiér Havlíček bude funkci šéfa dopravy zastávat trvale. Změna může podle něj být základem perspektivní fúze ministerstev dopravy a průmyslu. "Dříve jsme měli ministerstvo hospodářství, ze kterého se vyčlenila doprava, ministerstvo pro místní rozvoj a průmysl," poukázal Babiš. Podle Havlíčka může být spojení resortů ku prospěchu, potkávají se u mnoha procesů, včetně například stavebnictví. Zástupci oborových asociací míní, že spojení ministerstev může dávat smysl. Upozornili ale na rozsáhlou agendu obou úřadů a vytíženost Havlíčka.

Kremlíkovo odvolání podle většiny sněmovní opozice dokládá, že Babiš nedokáže sestavit jím slibovanou vládu odborníků. Konec ministra byl po fiasku s e-shopem na dálniční známky nezbytný, uvedli předsedové opozičních stran. Lidé by jistě přivítali, kdyby Babiš místo opakovaného hašení průšvihů svých neschopných ministrů v dopravě konečně něco dokázal postavit, napsal na twitteru šéf ODS Petr Fiala. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše mizí každý rok stovky milionů korun v předpotopních IT systémech také v dalších resortech. Česko řídí Babišova nemehla, podotkla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Šéf ČSSD Jan Hamáček uvedl, že je právem koaličního partnera měnit své ministry. Babiš ho o rozhodnutí předem informoval.

Druhou Babišovu vládu prezident jmenoval koncem června 2018. Kremlík v ní jako ministr dopravy loni na konci dubna vystřídal Dana Ťoka (za ANO). Z resortů podléhajících hnutí ANO se také dvakrát měnil šéf ministerstva spravedlnosti a jednou ministerstva průmyslu a obchodu. Za sociální demokracii se vystřídalo vedení na ministerstvech zahraničí, kultury a také práce a sociálních věcí.