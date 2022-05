Ministr Gazdík bude mít deset poradců na vzdělávací politiku

Ve skupině poradců, které si Gazdík vybral, jsou experti v různých oborech. Podle ministra se všichni shodují na tom, že je školství potřeba modernizovat, liší se ale jejich názory na detaily v tom, co a jak by se mělo změnit. „Chtěl jsem lidi, kteří mi nebudou kývat, ale budou oponovat a hledat to nejlepší řešení,“ řekl Gazdík. Poradci podle něj nebudou placeni paušálně, ale úřad s nimi v případě jejich aktivity může uzavřít například dohodu o provedení práce.

Vedle Prokopa, Pilného a Šteffla budou mezi ministrovými poradci bývalý prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka, knihkupec a odborník na moderní dějiny Jiří Padevět, matematici Peter Krupka a Petr Chára, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia Radko Sáblík, bývalý radní Zlínského kraje pro školství Josef Slovák a vysokoškolská pedagožka Jana Straková.

Bývalý ministr školství za ANO Robert Plaga měl poradce tři. Patřila k nim tehdejší prorektorka Univerzity Karlovy a současná náměstkyně ministerstva školství Radka Wildová, kterou chtěl Gazdík původně také jako poradkyni. Vedle ní byli poradci ministra Plagy radní pro školství, mládež a sport z kraje Vysočina Jana Fialová a prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza.