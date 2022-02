Ministr Nekula vidí uplatnění až pro 50 tisíc ukrajinských uprchlíků

Zemědělství, lesnictví a potravinářství by mohly okamžitě zaměstnat až 50.000 uprchlíků. Uvedl to dnes ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Podle odborníků jsou ukrajinští pracovníci v zemědělství nenahraditelní. Vyplývá to z tiskových zpráv a vyjádření organizací a politiků, které dnes ČTK oslovila.