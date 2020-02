Ministr Toman vyrazil s podnikateli do Tatarstánu. Loňská cesta skončila fiaskem

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) se při návštěvě Tatarstánu, na kterou odletěl v neděli, zúčastní podnikatelského fóra, navštíví skleníkový komplex Malskij a měl by ho přijmout tatarstánský prezident Rustam Minnichanov. Spolu s ministrem letí zástupci 19 českých zemědělských společností, sdělil dnes ČTK mluvčí resortu Vojtěch Bílý. Toman měl návštěvu v Tatarstánu na programu loni v listopadu. Zrušil ji poté, co mu ruské úřady neumožnily přelet z Moskvy do Kazaně.