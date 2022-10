Ministr vnitra Rakušan jednal v Řecku a na Kypru o migraci

Na Kypru dnes Rakušan podepsal dohodu o daru ve výši 25 milionů korun, který poslouží na financování návratu do země původu neúspěšných žadatelů o azyl na Kypru. Podle Rakušana je pro zastavení příchodů migrantů bez povolení do ČR nutné lépe střežit vnější hranici EU a vracet zpět migranty, kteří takto vstupují do EU. "Kypr se o to aktivně snaží a my mu v tom pomůžeme," uvedl Rakušan.

Rakušan také navštívil Řecko, kde jednal s ministrem pro migraci Notisem Mitarakisem. Aténám poděkoval za ostrahu vnější hranice. Ujistil řecké kolegy, že jako předsednická země EU pracuje Česko na tom, aby se současná migrační vlna řešila na úrovni celé unie. Tématu se bude příští týden věnovat rada pro vnitřní věci.

Rakušan se zúčastní sobotní schůze o migraci zemí MED5, a sice Řecka, Kypru, Malty, Itálie a Španělska. Jednání se bude týkat růstu nelegální migrace. "Ve srovnání s rokem 2021 se počet nelegálních vstupů ve východním Středozemní zdvojnásobil," uvedl Nuris. Podle něj je možné spojit tento nárůst se snahou Turecka zneužívat nelegální migraci.

Kvůli růstu počtu migrantů, kteří přicházejí do EU po takzvané balkánské trase, Česká republika obnovila soustavné kontroly na hranicích se Slovenskem. O migrační situaci jednali na čtvrtečním summitu český premiér Petr Fiala a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem.