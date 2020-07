Ministr Vojtěch odmítl rezignaci kvůli situaci v Moravskoslezském kraji

Opozice postup kritizovala a vyzvala Vojtěcha k odstoupení. Poukazovala na to, že vedení ministerstva i hygienici opakovaně uváděli, že se situace v regionu uklidňuje.

"Určitě rezignovat nehodlám," reagoval ministr. Podle něj "není namístě" spojovat situaci na Karvinsku s vývojem v dalších místech regionu. "Není souvislost mezi tím, když jsme říkali, že situace v rámci lokálního ohniska v OKD je pod kontrolou, a situací, která je nyní. Ohniska - a je jich několik, s tím nemají nic společného," řekl Vojtěch.

Podle něj krajští hygienici ministerstvo o svém plánu nařídit omezení v celém kraji informovali před dvěma dny. Opatření konzultovali. "Tu odpovědnost má krajská hygienická stanice. Je na nich, jak postupují," řekl ministr. Podle něj nebylo nařízení omezení s okamžitou platností šťastné, opatření mohla platit například až od půlnoci. Vojtěch také odmítl, že zavedení opatření způsobila "nefunkčnost chytré karantény".

Ve středu Vojtěch řekl, že v ohnisku v Karviné, kde se nemoc rozšířila hlavně mezi pracovníky dolů těžební firmy OKD a jejich blízkými, nejsou nové případy. "Čísla mohou být relativně příznivá, protože se zdá, že ohnisko na Karvinsku se postupně zklidňuje. Nepotvrdilo se nějaké masivní komunitní šíření nemoci," uvedl tehdy. Počty nových případů se podle něj zvyšovaly ve zbytku země. Dnes řekl, že "pokud máme ohniska prakticky v celém kraji" a jde o komunitní šíření, jsou opatření hygieniků namístě.

Ministr zmínil také případy, kdy se stav nakažených s mírným průběhem nemoci po týdnu či deseti dnech zhoršil a skončili v nemocnici na jednotce intenzivní péče. Ministerstvo o tom ve čtvrtek informoval moravskoslezský krajský koordinátor. Podle Vojtěcha informace působila dramaticky a růst počtu hospitalizací by znamenal "určitý vykřičník".

Pokud by se situace v regionu v příštích dvou týdnech nezlepšila, musela by se podle ministra přijmout přísnější opatření. Jaké kroky by to byly, neupřesnil.