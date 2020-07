Ministr Vojtěch reaguje na demonstranty. Výzvy k rezignaci má za neadekvátní

"Nevidím důvod, proč bych měl odstupovat. Moje role jako ministra zdravotnictví je bojovat s epidemií covid-19," řekl Vojtěch. Povinností jeho i hygieniků je podle něj přijímat opatření, která zabrání šíření nákazy. "Nedokážu si představit, kdybychom nic nedělali, proběhly by tisícové akce, vznikla nová ohniska nákazy, byli noví hospitalizovaní... Pak bych měl asi zvážit, jestli jsme něco nezanedbali. Ale ne, pokud nastavujeme protiepidemiologická opatření ve chvíli, kdy jsou nutná," dodal.

Demonstranti v Ostravě dnes Vojtěcha vyzvali k rezignaci a kritizovali komunikaci vlády a krajské hygienické stanice při zavádění protikoronavirových opatření. Vládu označili za nekompetentní. Varovali také před tím, že lidé v karanténě nebudou moci k volbám. Na Masarykově náměstí se podle odhadů novinářů sešlo ke dvěma tisícům lidí.

Lidé se rozhodli vyjít do ulic poté, co krajská hygienická stanice v pátek zpřísnila opatření související s pandemií koronaviru. Mimořádná opatření začala platit prakticky bezprostředně po vyhlášení. Lidé musí v celém kraji nosit roušky v hromadné dopravě a vnitřních prostorách. Akcí se může zúčastnit maximálně 100 lidí. Bary a restaurace jsou v noci zavřené. Opatření se dotkla například pořadatelů, kteří museli obratem zrušit své připravené akce.

"To, co nebylo správné, bylo jednání ředitelky krajské hygienické stanice. V tomto směru jednoznačně pochybila, nezvládla situaci z hlediska komunikace. Kolegové z vlády na toto měli v zásadě stejný názor a určitě to bude vyžadovat ještě nějaké další řešení. Ale z hlediska obsahu opatření, ta byla skutečně jednoznačně správná," dodal Vojtěch.

Po dnešním jednání bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje uvedli zástupci hygieniků, kraje a státu, že opatření moravskoslezských krajských hygieniků kvůli koronaviru se budou nově uvádět v platnost s odkladem a bude se průběžně prověřovat jejich účinnost.