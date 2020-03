Ministryně Dostálová vyzve EU, aby prodloužila o rok možnost čerpání dotací

"Aktuální opatření kvůli epidemii koronaviru a jejímu ekonomickému dopadu negativně ovlivňují i mnohé příjemce evropských dotací. Proto navrhneme úpravu pravidel pro jejich čerpání, aby umožnilo podnikatelům i obcím se s dopady lépe vyrovnat. Současně vyzývám Evropskou komisi, aby prodloužila možnost čerpání z probíhajícího programového období o jeden rok, tedy do konce roku 2024," uvedla Dostálová.

Současné programové období teoreticky skončí v roce 2020. Při čerpání evropských dotací však platí takzvané pravidlo N+3. To znamená, že státy musí do tří let vyčerpat dotace, které jim byly v daném roce přiděleny. Dostálová tak žádá o prodloužení pravidla na N+4.

"Současná situace s epidemií koronaviru přináší negativní dopady i pro mnohé žadatele a příjemce evropských dotací. Proto jsme připravili první úpravy pravidel, které již konzultujeme s Evropskou komisí, aby například náklady spojené s přípravou akcí, veletrhů, na které dostali příjemci podporu, si mohli započítat do způsobilých nákladů a nemuseli je proplácet ze svého, když se plánované aktivity nemohli uskutečnit," doplnila ministryně.

Podle ní by členským státům, podobně jako v případě Dánska, měla být umožněna úprava čerpání podle specifických potřeb státu. "Stejně tak MMR požádá o maximální flexibilitu, tedy o umožnění přesunů peněz tam, kde bude nejvyšší potřeba bez nutnosti rozsáhlého schvalovacího mechanismu ze strany Evropské komise," sdělila Dostálová.

Česká republika podle ní pokračuje v přípravách na příští programové období podle vládou schváleného harmonogramu, je však téměř jisté, že v příštím programovém období se začne čerpat později, než v původně plánovaném roce 2021. "K dosavadnímu zpoždění ve vyjednávání evropské legislativy a evropského rozpočtu se přidají další měsíce zpoždění vlivem celoevropských opatření na boj s koronavirem. Již nyní je zpoždění větší, než při přípravě období 2014-2020. I proto Evropské komisi navrhnu prodloužení současného období, aby nedošlo k výpadku financování potřebných projektů," dodala Dostálová.

Evropská komise ke konci loňského roku Česku proplatila 38 procent dotací určených na programové období 2014 až 2020. Šlo o 232,6 miliardy korun z celkově přidělených 614 miliard korun. Smluvně zajištěno mělo Česko 490 miliard korun, tedy 80 procent. Podle analytiků se čerpání v porovnání s ostatními zeměmi zlepšuje. Na druhou stranu upozorňují, že malý podíl dotací jde na výstavbu infrastruktury a vyřízení žádostí je zbytečně komplikované.