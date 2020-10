Miroslava Němcová (ODS) má nakročeno do Senátu, soupeře nechala daleko za sebou

"Zatím jsem z průběžného sčítání samozřejmě nadšená, mám ohromnou radost, cítím tu podporu, cítila jsem ji i během kampaně. Jsem přesvědčena, že je to zejména díky tomu, že jsme předvedli, že se umíme domluvit, že čtyři subjekty - ODS, TOP 09, STAN a také Liberálně ekologická strana (LES) - se domluvily, a vyslaly mě do té soutěže," řekla po příchodu do volebního štábu Němcová.

"Děkuji všem občanům, že přišli k volbám, přišli ve velkém počtu i navzdory té situaci, která kolem nás je. Také si vážím soutěže, která proběhla mezi všemi kandidáty, považuji ji za férovou a myslím, že jsme v tomto volebním obvodu předvedli, že se umíme bavit tak, abychom podpořili důvěru občanů, že politická kultura může stoupnout a že to prospívá jak diskusi mezi občany, tak mezi politiky," dodala Němcová.

Pokud by ve volbách zvítězila, byla by pro Němcovou nejdůležitějším úkolem obrana ústavního pořádku, demokratických hodnot a svobody. "Zároveň jsou oblasti, kterým jsem se věnovala i ve Sněmovně, kultura, média, oblast drobných živnostníků a podnikatelů a jejich podpory, protože ti to mají teď také velmi těžké," doplnila Němcová.

Děkujeme všem za podporu pro odstartování změny! 💙 pic.twitter.com/IEc3GZdyZo — ODS (@ODScz) October 3, 2020

To, že ve svém obvodu stála proti Hamplovi, Němcová za tříštění sil opozice nepovažuje. "Cítila jsem, že to občané neberou jako nějaké tříštění hlasů mezi námi, že si prostě vybírají tak, jak to je všude jinde. Nejsme jediný obvod, kde stáli podobní kandidáti proti sobě. Každý volič použije svá vlastní kritéria a podle nich volí," uzavřela Němcová.