Místopředseda NS: Na dorovnání platů zaměstnanců soudů by bylo potřeba 1,5 miliardy navíc

Podle Šuka nebude kolaps náhlý, ale postupný a neodvratný. Premiér Petr Fiala (ODS) už v pondělí předsedům soudů vzkázal, že možnosti rozpočtu jsou velmi limitované.

"Naše představa je hrozně jednoduchá. My požadujeme, aby zaměstnanci soudů měli stejnou mzdu jako zaměstnanci jiných veřejných složek, jinými slovy průměrnou mzdu ve veřejné sféře," uvedl Šuk. Na soudech pracuje podle něj zhruba 9500 zaměstnanců, kterým je potřeba dorovnat 10.000 korun měsíčně. "To se bavíme o platech na rok 2023 a vycházíme z průměru na rok 2021," dodal. Zvyšování v dalších letech by pak podle něj mělo kopírovat zvyšování v jiných sektorech.

Na soudech je podle předsedů soudů obrovská fluktuace. Podhodnoceni jsou podle nich zaměstnanci ve všech oblastech, například i informatici. "Za této situace můžeme těžko doufat v digitalizaci justice," prohlásil místopředseda Nejvyššího soudu. Předseda Vrchního soudu v Praze Luboš Dörfl doplnil, že situace už trvá dekády. Protože bude ubývat zaškolených pracovníků, zvýší se podle něj chybovost a prodlouží se délka řízení.

"Přinejmenším nastanou průtahy v řízeních. Ty horší scénáře vychází z toho, že odejdou všichni IT pracovníci. Takže já si ani nezapnu počítač," uvedl Šuk. "Umím si představit, že odejde tolik lidí, že ten soud obrazně řečeno zavře. Přestane prostě fungovat," dodal. To by podle něj například znamenalo propuštění lidí z vazeb, protože by se nemohla konat vazební jednání.

Předsedové soudů chtějí o navýšení platů dále jednat. S ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) by se chtěli sejít v řádu týdnů. "My jsme si vědomi, že možná nedosáhneme dohody, než se bude projednávat rozpočet," uvedl Šuk.

"Jsme ve velmi složité ekonomické a rozpočtové situaci a musíme šetřit na všech frontách. Nemůžeme hned teď vše realizovat. Když jsme připravovali náš program, nemohli jsme počítat s válkou na Ukrajině a s jejími důsledky. Debatu dál povedeme, nebráníme se jí, ale rozpočtové možnosti jsou velmi limitované," reagoval v pondělí na prohlášení předsedů soudů premiér. "Souhlasíme s tím, aby se ty platy zvyšovaly. Diskuse, kterou vedeme, je o tom, jestli se to má dít prostřednictvím prostředků, které již byly přiděleny a rozumným přerozdělením, nebo tím, že budeme navyšovat rozpočty," řekl novinářům.