Jak volit v karanténě? Odborníci navrhují několik možných řešení

Podle politologa a rektora Metropolitní univerzity Praha Michala Klímy by však přicházely v úvahu mobilní volební jednotky, jejichž členové by byli v ochranných oblecích a lidi v karanténě by obcházeli. Sociolog PAQ Research a Institutu sociologických studií FSV UK Daniel Prokop pak připomněl odpor některých politických stran před zavedením možnosti korespondenční volby. O různých alternativách diskutovali oba akademici v pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi.

Aby lidé, jimž byla nařízená izolace, mohli v říjnových krajských a senátních volbách hlasovat, je slovy vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) zapotřebí změny zákona, o které by mohl parlament jednat v srpnu nebo v září ve zrychleném režimu. Možné řešení by pak chtěl v úterý projednat se zástupci politických stran.

"Ať uděláme cokoli, tak to bude muset znamenat změnu volebního zákona,“ řekl Hamáček. Senátoři jsou ale toho názoru, že by vláda měla nalézt řešení v rámci stávající právní úpravy. S tím ale ministr nesouhlasil a oponoval, že je potřeba změnit zákon zakazující lidem pro jejich zdravotní stav hlasovat. Zákaz volit by například měli i nadále pacienti s otevřenou tuberkulózou.

Sociolog v pořadu OVM také řekl, že se možné zavedení korespondenční volby odkládá už od roku 2004 a že současný návrh zákona, jímž se Sněmovna zabývá, s ní počítá pouze v cizině, nikoliv v Česku. Avizoval mimo jiné také neopodstatněné obavy ANO nebo ČSSD. Riziko zneužití spatřuje spíše v elektronickém hlasování.

Rektor zase byl toho názoru, že je potřeba vymýšlet ad hoc systém voleb, který by se dal uskutečnit ještě letos, aniž by bylo ohroženo veřejné zdraví. Důležité je se také připravit na rok 2021, kdy v Česku proběhnou sněmovní volby.

Korespondenční volba, ať už v Česku nebo zahraničí, mu přijde jako jedna z funkčních metod. Další pak vidí ve volebních jednotkách či hlasování v zastoupení v rámci rodiny. Inspiraci by hledal v zemích, kde volby v době koronaviru už proběhly, což jsou Chorvatsko, Polsko a Francie.