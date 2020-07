Jindrák zodpovídá za vztahy s Ruskem. Do Česka by podle něj mohl přijet Putin

"Měl bych být spojujícím článkem pro jednání s Ruskem,“ nechal se slyšet dlouhodobý diplomat v rozhovoru pro ČT24. Na vzniku jeho funkce se domluvili prezident, premiér a šéfové resortu zahraničí a vnitra. Jindrák vidí hlavní problém v tom, že jediným ústavním činitelem, který měl možnost se setkat s ruským prezidentem Vladimír Putinem, je jeho český protějšek Miloš Zeman.

"Máme zájem mít vztahy na nejvyšší úrovni, ale nedokážu teď říct, jestli by jel prezident Zeman do Ruska nebo prezident Putin k nám,“ řekl zmocněnec. Tématem, na němž by Praha s Kremlem mohly najít shodu, je podle něj například otázka registrace nemovitostí na území druhého státu, jelikož tato agenda spadá v Rusku do kompetencí hlavy státu.

Rusové odmítají jednat s Čechy jako rovný s rovným

Česko-ruské vztahy zažily v posledních letech výrazné zhoršení. Resort zahraničí se proto rozhodl v květnu navrhnout Moskvě konzultace k jejich vyřešení, a to v souladu se Smlouvou o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993. Jednání se ale neuskutečnila, přičemž Češi namítají, že s nimi Rusové odmítají jednat jako rovný s rovným.

"Nemyslím si, že by mělo docházet k ponižování České republiky nebo zpochybňování historických témat, jako je rok 1968 a podíl bývalého Sovětského svazu (na invazi do Československa – pozn. red.). Když nebude prostor si porozumět, tak ty rozhovory skončí,“ posteskl si Jindrák, který zamýšlí udělat analýzu česko-ruských vztahů, které v současné době v podstatě ani neexistují.

Kauze se sochou maršála Koněva

Problém může spočívat v odstranění sochy maršála Koněva, k němuž se uchýlili zastupitelé Prahy 6, a k němuž začátkem duna skutečně došlo navzdory nelibosti ruské strany. Vládní zmocněnec se proto nechal slyšet, že přesně to je důvodem, proč se česká diplomacie rozhodla zahájit dialog s Moskvou.

"To, co se stalo, je nepřijatelné. Čeští diplomaté budou muset při nadcházejících jednáních velice vážně vysvětlovat a vysvětlit, jak se chystají situaci napravit,“ vyjádřil se ke kauze s Koněvem šéf ruského resortu zahraničí Sergej Lavrov.

Pro Rusy je porážka Nacistického Německa ve 2. světové válce, jakož i osvobození Evropy, velkým celospolečenským tématem. "My nevíme, co by ruská strana chtěla slyšet v souvislosti s pomníkem maršála Koněva. To by mělo být předmětem dalších jednání,“ konstatoval Jindrák.

"Mobil na ministra zahraničí Sergeje Lavrova nemám. Věřím ale, že je to o osobní komunikaci, když se s někým potkám, porozumíme si, tak si vyměníme čísla mobilů. Tady ale nebyla možnost ani si porozumět, když jsme se nepotkali,“ bilancoval česko-ruské vztahy a podotkl, že ve hře je i spolupráce mezi tajnými službami obou států.