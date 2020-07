Moravskoslezský hejtman se pře s hygieniky. Jde o povinnost nosit roušky

Domnívá se, že v mezích zákona hygienici komunikují dostatečně. Rozpory mezi nimi se zřetelně projevily na dnešní tiskové konferenci, kdy hejtman před novináři zpochybňoval odůvodněnost dnes zaváděných přísnějších protiepidemických opatření v kraji.

Napjaté vztahy mezi hejtmanstvím a hygienou jsou zřetelné delší dobu a obě strany to připustily. Hejtmanství v minulosti poukazovalo na to, že hygienici byli v prodlení se zpracováváním údajů.

"Problém je samozřejmě v tom, co si stěžuju od začátku, že s koncem nouzového stavu nás Krajská hygienická stanice přestala informovat. Přece není možné, abych jako hejtman nevěděl, kde se objevuje nějaké ohnisko, které může být rizikové, já se o něm prostě nedozvím," uvedl Vondrák.

Řekl, že kdyby neměl přístup k chytré karanténě, tak se informace dozvídá z médií. "To považuji za nepřijatelné," prohlásil hejtman, podle něhož v minulosti fungující součinnost dostává trhliny. "Situace je v tomhle napjatá, ale prostě Krajská hygienická stanice nám musí ta data dávat," míní Vondrák. Zároveň uvedl, že to hygienické stanici nařídit nemůže, protože ji kraj nezřizuje. Problematickou komunikaci hejtman přisuzuje přetížení hygieniků.

Také Svrčinová se domnívá, že by situace mohla být lepší. Uvedla, že každý den kontroluje zprávy, které odcházejí o každém pacientovi, který byl v daném dni pozitivní. Informaci podle ní nejdříve dostává operační důstojník hasičů, který zpracovává výstupy a rozesílá je podle schématu dohodnutém na Bezpečnostní radě kraje. "Samozřejmě nemůžeme uvádět to, co požadoval pan hejtman, tedy osobní údaje těchto osob," uvedla Svrčinová. Dodala, že hygienikům sdělování osobních údajů ani neumožňuje zákon.

"Pokud se něco děje závažného, jsou informace poskytovány, jak ve formě tiskových zpráv, tak i e-mailů a SMS, které osobně posílám panu hejtmanovi," řekla Svrčinová.