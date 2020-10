Moravskoslezský kraj už má vyřešeno. Hejtman Vondrák zůstává, stávající koalice se rozšíří

Rychlé vytvoření koalice avizoval už po volbách, a to především s ohledem na pondělní vyhlášení nouzového stavu. Koaliční smlouvu uskupení teprve podepíšou, pravděpodobně v úterý v 16:00.

"Dohodli jsme se, že rozšíříme tu stávající koalici o další politický subjekt, je to ČSSD," řekl hejtman. Zástupci stran se dohodli také na postech v radě. "Dohodli jsme se na tom, že ANO bude mít kromě hejtmana další čtyři náměstky, ODS dva náměstky, jednoho radního, KDU-ČSL bude mít dva náměstky a ČSSD bude mít jednoho radního," doplnil.

V Moravskoslezském kraji voliči posílili od minulých voleb všechny strany končící středopravé krajské koalice (ANO2011, ODS a KDU-ČSL) pod vedením @ivondrak. Dali tak jasně a zřetelně najevo, že jsou s prací a výsledky koalice spokojení a přejí si další racionální rozvoj kraje. — Robert Masarovič (@MasarovicRobert) October 3, 2020

Záměr vytvořit širší koalici a rozšířit tu stávající o ČSSD Vondrák zveřejnil už večer po volbách. Rozhodnutí zdůvodnil tím, že kvůli končící těžbě uhlí čeká kraj transformace na ekonomiku postavenou na nových technologiích a k tomu je potřeba mít širokou podporu zastupitelstva. Podle Vondráka čeká kraj čerpání velkého množství finančních prostředků z Evropské unie, které budou směřovat právě do proměny kraje. Mohlo by se jednat až o 120 miliard korun. "Proto ty klasické resorty budou (nově) trošku pozměněny," uvedl Vondrák.

Prvním náměstkem hejtmana by se s ohledem na výsledek voleb měl stát Jakub Unucka (ODS), který nahradí stávajícího statutárního zástupce, který byl lidovecký Lukáš Curylo. "U nás v ODS je to složitější, protože nám to musí schválit zítra (v pondělí) příslušné stranické orgány, ale s tím návrhem (koalice) tam půjdeme a já osobně ho budu obhajovat, protože si myslím, že je dobrý," uvedl Unucka, který je s výsledkem povolebního vyjednávání spokojen.

Podle Curyla se pro lidovce téměř nic nemění, protože mají na starosti podobně jako v minulém období kulturu a sociální oblast. "S tímto návrhem půjdeme do našich stranických orgánů, které zasednou zítra (v pondělí) odpoledne," uvedl Curylo.

Lídr sociálních demokratů a bývalý ostravský primátor Petr Kajnar (ČSSD) je s místem jednoho radního spokojen. "Vzhledem k volebnímu výsledku je to počin, který nám vyhovuje," řekl Kajnar.

Celé personální obsazení představitelé koalice ještě nezveřejnili. Podle Vondráka by hejtman měl mít na starosti strategii, bezpečnost a zahraniční vztahy, ANO zůstane oblast financí a investic, regionální rozvoj, jehož součástí bude i zemědělství, dále pak zdravotnictví a nově rovněž dopravu. ODS bude mít náměstka pro průmysl a chytrá řešení a resort školství a nově se bude starat i o životní prostředí. Lidovcům zůstane kultura, kde přibude podpora filmové tvorba a pak sociální oblast. Radní za ČSSD, kterým by měl být Kajnar, bude mít územní plánování.

Vondrák uvedl, že jako dalšího koaličního partnera upřednostnil ČSSD před Piráty, kteří ve volbách výrazně uspěli, především kvůli větším zkušenostem. "Nemůžeme tady tvořit národní frontu. Nicméně chci se s nimi (Piráty) dále bavit. Určitě dostanou nabídku na předsedání kontrolního výboru," uvedl Vondrák.

V pětašedesátičlenném zastupitelstvu má ANO 24 mandátů, ODS deset, Piráti devět, lidovci sedm, SPD šest křesel, ČSSD pět a komunisté čtyři.