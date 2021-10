Moře u Nizozemska se může do roku 2100 zvednout až o dva metry

Zhruba třetina rozlohy Nizozemska leží pod úrovní hladiny moře, takže se tato západoevropská země považuje za mimořádně ohroženou oteplováním, ale Nizozemsko je zároveň v přepočtu na obyvatele největším znečišťovatelem v Evropě, uvádí agentura AFP.

"Projekce naznačují větší vzedmutí moře než dříve. Pokud neomezíme produkci skleníkových plynů, může se moře u nizozemských břehů zvednout do roku 2100 ve srovnání se situací na začátku století o 1,2 metru" a o dva metry, pokud se tání ledu u jižního pólu urychlí, stojí ve zprávě. Předchozí výpočty KNMI počítaly s maximálním zvednutím mořské hladiny o metr. Tentokrát je to poprvé, co úřad hovoří o dvou metrech. Nizozemsko bylo v červenci stejně jako Německo a Belgie postiženo ničivými záplavami.

"Doba, kdy jsme byli schopni kontrolovat vodu, pevninu a půdu po svém, je minulostí. Nizozemsko se neobejde bez drastické volby při plánování," řekl Rogier van de Sande, šéf úřadu, který se stará o vodní hospodářství.

Nizozemsko se díky hrázím chránícím před bouřemi, neustálým inovacím a tisícům kilometrům bariér a dun označovalo za "nejbezpečnější deltu na světě".

Přehodnocení projekce KNMI se opírá o srpnovou, novou zprávu Mezivládní skupiny odborníků o změnách klimatu OSN (GIEC) a o vlastní výzkum ústavu. Až 60 procent nizozemského území, kam patří mořské pobřeží i oblasti kolem řek, mohou postihnout záplavy.

Konference COP 26 se bude konat od 31. října do 12. listopadu a je považována za rozhodující příležitost k dohodě o snížení uhlíkových emisí a o boji proti klimatickému oteplování.