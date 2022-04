Mynář tvrdí, že jeho hospodu někdo úmyslně zapálil kvůli zprávám z médií

Tvrdí, že v budově měl původně být se svou rodinou i v den, kdy tam hořelo. Událost spojil se "štvavou nenávistnou kampaní médií" a některé novináře obvinil z toho, že ohrozili životy jeho dětí a rodiny. Hasiči na dotaz ČTK odpověděli, že vyšetřování příčin požáru ještě neukončili.

Mynář řekl, že podle prvních zjištění vyšetřovatelů tento požár někdo založil úmyslně. Tvrdí, že je léta svědkem nenávisti ze strany některých médií. Snažil se s tím podle svých slov bojovat, argumentovat, vysvětlovat.

"Ještě donedávna byla v Osvětimanech krásná stylová restaurace, kde se lidé zastavovali, aby si dali něco dobrého k jídlu a k pití. Možná vás překvapím, ale nahoře byl součástí restaurace malý podkrovní byt, kde jsem trávil spoustu volného času se svými dětmi a rodinou. Děti zde měly své věci a hračky, slavili jsme zde každé Vánoce, narozeniny a zvali sem své přátele. Až donedávna. Někdo srub zapálil a on kompletně shořel. Náhoda? Nikoli. Nehoda? Ne. Už podle prvních zjištění našich i vyšetřovatelů tento požár někdo založil úmyslně," napsal Mynář.

"Příčina požáru v Osvětimanech je nadále v šetření, čeká se na výsledky expertiz," řekla dnes ČTK mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

"Již léta jsem svědkem štvavé nenávistné kampaně médií. Celou dobu jsem si myslel, že je to součást mojí práce. Snažil jsem se s tím bojovat, argumentovat, vysvětlovat. Ale s nenávistí boj nelze vyhrát. Až donedávna, kdy tento srub vyhořel. Ten den, kdy se to stalo, jsem tu měl se svou rodinou trávit prodloužený víkend. A jen onemocnění mého syna znamenalo to, že jsme zůstali v Praze a ne v Osvětimanech. Nechci ani domyslet, jaká hrůza se mohla stát," uvedl dále.

K události podle Mynáře vedla nenávist některých novinářů z České televize, serverů Seznam Zprávy, Respektu, Deníku N či iROZHLASu. "Tito všichni ohrozili životy mých dětí a mojí rodiny," dodal.

Na jejich adresu Mynář řekl, že jim nikdy nepodlehne. "Nikdy se před vámi neskloním. Vždy budu pracovat pro prezidenta Miloše Zemana a nikdy nebudu dělat, co si přejete vy. Tento srub vybuduji znova," dodal. Restauraci chce obnovit kvůli zaměstnancům, spolupracovníkům i lidem z blízkého okolí a z Osvětiman. Ty, kteří "každý boží den pořádáte hon na mě a moji rodinu", vyzval, aby domýšleli důsledky svých činů.