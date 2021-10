Mynářovo vystoupení byla šaškárna. Nic neřekl, jen pohrdá občany, míní politici

"Prohlášení, na které všichni čekáme, dnes rozhodně nezaznělo. Predikce toho, kdy se pan prezident bude moci vrátit ke svým povinnostem, vyslovena nebyla," napsal ČTK předseda STAN Vít Rakušan. Právě skutečnost, že tato informace chybí, podle něho vede k tomu, že se situací zabývá i Senát. "Kdyby existovala otevřená komunikace ze strany Hradu, tak by k takovým situacím určitě nedocházelo," dodal Rakušan.

Nově zvolený předseda poslanců KDU-ČSL Marek Výborný považuje Mynářovo vystoupení za "nehorázný a hloupý útok na jednoho z nejvyšších ústavních činitelů". "Pan předseda Vystrčil opakovaně zdůraznil, že jemu a Senátu nejde o znalost detailů zdravotního stavu pana prezidenta, ale o jeho schopnost aktuálně vykonávat funkci hlavy státu a povinnosti s tím spojené. Pan Mynář jen potvrdil správnost slov pana předsedy Vystrčila, že prezident není v dobrých rukou," sdělil ČTK Výborný.

"Trestně stíhaný úředník bez bezpečnostní prověrky svým vystoupením potvrdil dlouho známý fakt: V úřadu, který zastává, dělá vše pro vlastní obohacení, ale náplň své práce absolutně nezvládá," napsala ČTK předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Podotkla, že Zeman si Mynáře vybral a nese za něj odpovědnost. "Celá hradní galerka jen dělá vše pro oddálení okamžiku, kdy jim bude více vidět pod prsty, z čehož jsou jistě nejvíce vyděšeni," dodala.

Místopředseda a poslanec STAN Petr Gazdík míní, že Hrad by z povahy věci měl o zdravotním stavu prezidenta informovat. "Tato (Mynářova) tisková konference byla zcela zbytečná a vidím za ní jen snahu kancléře mlžit. Není důvod ji více komentovat, byla naprosto o ničem," napsal ČTK. Podle místopředsedy KDU-ČSL a europoslance Tomáše Zdechovského se Hrad bojí. "To je po vystoupení kancléře Mynáře, který neřekl nic a jen si dělal alibi, celkem jasné," uvedl na twitteru. Staronový poslanec TOP 09 Marek Ženíšek na stejné síti napsal, že "mistrovství světa zbytečných slov na Hradě dále pokračuje". "Smutná podívaná, ale je to důsledek toho, jakými lidmi se Miloš Zeman obklopil," poznamenal.

Pravicoví politici označili vystoupení hradního kancléře za pohrdání

Za pohrdání občany a ukázku devastace úřadu prezidenta označili pravicoví politici dnešní vystoupení hradního kancléře Vratislava Mynáře, které se mělo týkat mimo jiné zdravotního stavu hospitalizovaného prezidenta Miloše Zemana. Mynář na něm uvedl, že se zodpovídá jen prezidentovi a že žádost předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) o informace o stavu hlavy státu je vrcholem pokrytectví a snahou o zviditelnění se.

Senátorka a bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS) uvedla, že Mynářovo vystoupení bylo výsměchem. "Nedozvěděli jsme se nic. Slíbil vyvrácení lží o prezidentově stavu. Nejvíc o něm lže on a celý hradní tým. Jen mlžení a pokračující devastace úřadu prezidenta, naprosté selhání, které nemá obdobu ve fungujících demokratických zemích," uvedla.

Senátor a prezidentský kandidát Marek Hilšer z klubu Starostů označil Mynářovo vystoupení za šaškárnu a pohrdání občany. "Odmítnutí otázek, na které má veřejnost nárok, jasně ukazuje, že úmyslem kancléře je zastírat, lhát a manipulovat. Veřejnost má právo znát, zda je prezident schopen vykonávat své pravomoci," uvedl.

Podle senátora Davida Smoljaka (STAN) "trestně stíhaný vedoucí (Kanceláře prezidenta republiky) veřejnosti ukázal jen vztyčený prostředník". Mynářovo vystoupení ukázalo, že hradní kancelář je "naprosto nefunkční orgán sloužící jen privátním zájmům jeho osádky", nikoli zájmům státu, dodal senátor.

"Kdo lže, ten krade a do pekla se hrabe," reagoval na twitteru na Mynářovo vystoupení místopředseda a poslanec KDU-ČSL Jan Bartošek. Bývalý pirátský poslanec Jan Lipavský označil prohlášení Mynáře, že zdraví prezidenta je pouze jeho osobní záležitostí, za "neskutečně drzé". Poznamenal, že zdraví prezidenta je nezbytnou podmínkou pro jeho fungování.