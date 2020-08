MZV ČR si předvolá čínského velvyslance kvůli prohlášení ministra

— Autor: ČTK

Ministerstvo zahraničí si tento týden předvolá čínského velvyslance v ČR kvůli prohlášení šéfa čínské diplomacie, že předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) zaplatí vysokou cenu za to, že oficiální cestou na Tchaj-wan porušil princip jedné Číny. Novinářům to dnes před odletem do Slovinska na Bledské strategické fórum řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).