MZV varuje Čechy před cestami do Iráku. Někteří politici schvalují úder USA

Spojené státy dnes prostřednictvím svého velvyslanectví v Bagdádu vyzvaly k okamžité evakuaci amerických občanů z Iráku. Pokyn přišel jen několik hodin po americkém raketovém útoku, při němž v Bagdádu zahynul Solejmání. Americké ministerstvo zahraničí také oznámilo, že kvůli úternímu útoku na velvyslanectví v irácké metropoli úřad přerušil konzulární služby.

"Dlouhodobě před cestami do Iráku varujeme. V zemi je nestabilní bezpečnostní situace, hrozí únosy a lidé tam mají jen omezený přístup k základní zdravotnické pomoci," řekla Štíchová. "Prioritou je pro nás, aby měli čeští občané k dispozici všechny potřebné informace, ať už prostřednictví systému Drozd nebo našich webových stránek. Klíčová je pro nás samozřejmě také bezpečnost velvyslanectví v Bagdádu a konzulátu v Irbílu. Situaci proto sledujeme a o dalších krocích budeme informovat," doplnila.

Štíchová rovněž uvedla, že v Iráku je podle systému Drozd, kam se dobrovolně mohou registrovat Češi při cestách do zahraničí, pět českých občanů. Další čtyři jsou zaregistrováni v Íránu. V okolních zemích, jako Jordánsko, Izrael nebo Libanon, jich jsou stovky.

V Iráku působí také čeští vojáci. Česká armáda vyslala do země výcvikovou jednotku chemického vojska, výcvikem svých iráckých kolegů se zabývá i Vojenská policie. Mandát pro vyslání vojáků skončí letos, podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) ho bude chtít vláda prodloužit.

Americká armáda v noci na dnešek zabila v Bagdádu íránského generála Solejmáního a několik dalších osob včetně vlivného velitele iráckých milicí. Útok vyvolal ostrou reakci v Teheránu i v Bagdádu, neschvalují ho i jiné země a Írán stejně jako jeho spojenecké milice hrozí odvetou.

Český ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který byl v minulosti ministrem zahraničí a předsedou zahraničního výboru Sněmovny, zabití Solejmáního také kritizoval. "Zabití íránského generála Solejmáního je nebezpečná provokace, která bude znamenat eskalaci situace v regionu. (Americký prezident) Donald Trump si tímto siláckým gestem vyrobil další problém do blížících se prezidentských voleb v USA," napsal na twitteru.

Poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL) označil zabití Solejmáního za těžké, ale nutné rozhodnutí, protože Írán útočí na lodě a ropná zařízení v regionu a vyvíjí balistické zbraně. "V této chvíli by měla Evropa stát po boku Ameriky," uvedl na twitteru.

Qasem Soleimani was a terrorist responsible for many lives.

Iran conducts attacks on vessels and oil facilities in the region. It terrorizes own population and continues dangerous missiles program. Europe must stand shoulder to shoulder with the USA.https://t.co/ykjtWkHZco