Na Babiše se opět snesla kritika kvůli absencím na interpelacích

"V 90 procentech případů premiér nechodí na písemné interpelace a místo toho obdivuje Karlštejn," řekl Michálek. Babiš se z dopoledního jednání Sněmovny omluvil z pracovních důvodů, na Karlštejně se účastnil zahájení rozsáhlé opravy hradu za více než 150 milionů korun.

Premiér se před interpelacemi schoval na Karlštejně, ačkoli jde o jeden z klíčových ústavních prostředků, jak má Poslanecká sněmovna kontrolovat činnost vlády. @AndrejBabis, prosíme, přestaňte si dělat hezké fotečky a radši dělejte svou práci. pic.twitter.com/VgJabV4NFd — Piráti (@PiratskaStrana) March 5, 2020

Na odpoledních ústních interpelacích už Babiš ve Sněmovně byl. "Vy z toho tady děláte show," vzkázal Pirátům.

To, že na písemné interpelace chodit nebude, vyhlásil ve Sněmovně už zhruba před měsícem. Piráty tehdy nařkl z exhibování. Pirátští poslanci totiž nedávno podali na premiéra dvě desítky shodných písemných interpelací. Tázali se, zda na jejich projednávání do Sněmovny ještě někdy přijde. Babiš jim písemně odpověděl, že se letos určitě uvidí. "Asi nejsem sám, kdo si v těchto odpovědích všiml jistého nepřekonatelného logického rozporu," prohlásil dnes Michálek.

Babiš při odpoledních ústních interpelacích, které ho, jak uvedl, baví, připomněl i Michálkův písemný dotaz na to, jaký má program. "Já chodím do práce od rána do večera, to ještě spíte všichni," prohlásil. Premiér vzkázal poslancům, že pokud s ním chtějí nějaký věcný problém řešit, mají za ním přijít.

"Místo abyste debatovali věcně, zatěžujete Sněmovnu politickými prohlášeními," reagoval dopoledne na Michálkovo vystoupení poslanec ANO Jaroslav Kytýr. Uvedl ale také, že účel interpelací nezpochybňuje a Babiše nehájí.

Rovněž poslanec KSČM Jiří Valenta uvedl, že mu vadí to, že premiér na písemné interpelace nechodí. Ke kritikům docházky premiéra i dalších členů vlády se přidal předseda KDU-ČSL Marian Jurečka a Václav Votava z koaliční ČSSD. Podle Jurečky není normální říkat, že interpelace jsou žvanírna. Votava soudí, že premiér by měl odpovídat i v případě, že se mu interpelace nelíbí nebo ho popuzuje.